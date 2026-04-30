【ノンデリ義父！】長男と話すも「なぜ？」ばかり。すると妻が登場して…？＜第17話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第17話 意味がわからない【義父の気持ち】
【編集部コメント】
こちらのお2人は相変わらず進歩のない会話を続けているようです。せっかく秘書さんがアドバイスをしてくれたのに、それと真摯に向き合わないで自分の考えの方を主張する……。だからこういう結末を招いてしまっているということに気がついてください！ そしていよいよラスボス・お義母さんの登場です。どうかこの2人に盛大なお説教をお願いします！！！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第17話 意味がわからない【義父の気持ち】
【編集部コメント】
こちらのお2人は相変わらず進歩のない会話を続けているようです。せっかく秘書さんがアドバイスをしてくれたのに、それと真摯に向き合わないで自分の考えの方を主張する……。だからこういう結末を招いてしまっているということに気がついてください！ そしていよいよラスボス・お義母さんの登場です。どうかこの2人に盛大なお説教をお願いします！！！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙