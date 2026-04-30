5月14日に告示される県知事選挙の投票用紙が、4月30日 各市町村に発送されました。



30日午前10時ごろ、新潟市の東区役所にトラックが到着し、東区の有権者分の投票用紙11万3650枚が引き渡されました。県内全体では、29市町村と新潟市の8つの行政区に合わせて約188万枚の投票用紙が発送され、それぞれの選管に届けられます。



県内の有権者数は、現在79万177人(3月時点)。前回(2022年)の投票率は49.64%で、10代と20代は30%に届きませんでした。(10代29.69%、20代27.51%)



■県選挙管理委員会 伊井大樹さん

「若い方にこそ、棄権することなく期日前投票とかも活用して投票所に足を運んでもらいたいと思います。」



また、県警は『選挙違反取締本部』を設置し、125人体制の県警本部と各警察署が連携し、他人になりすます詐偽投票や買収など悪質な選挙違反を取り締まります。知事選は、5月14日告示、5月31日投開票です。