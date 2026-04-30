CANDY TUNE、3周年を噛みしめる 福山梨乃「たくさん押しつぶされそうに」
7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏）が30日、東京・浅草花やしきで行われたCANDY TUNE×花やしき『浅草 飴やしき』メディア発表会に登壇。3周年を迎えた思いを明かした。
【写真】かわいい…キラキラした目で微笑む福山梨乃
花やしきでは、あす5月1日からCANDY TUNEのデビュー3周年を記念した特別企画イベント「CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草飴やしき』」が期間限定で開催される。3周年を迎え、福山は「FRUITS ZIPPER姉さんの背中を一生懸命追いかけていた」と笑顔を見せた。続けて「1、2年目はプレッシャーとか期待にたくさん押しつぶされそうになったこともたくさんありました」と順風満帆ではなかったこともにじませ、「そういった回り道があったからこそ、『倍倍FIGHT!』という曲を通してたくさんの方に元気を与えられているかなと思うので、この3年は短かったようで長かったようで、とても濃い3年間だったなと思います」と振り返った。
会見後の囲み取材では、立花も「長いって思っていたけど、あっという間でした。デビュー当初から活動してきたことを思い出すと、濃い時間が多すぎて、そのせいであっという間だったんだなって感じていたので、いろんな気持ちがある」と率直に語った。そして「活動する中で得たものがたくさんあるので、これから4周年5周年と絶対続いていくので、それを糧にもっともっと頑張っていきたいなって」と意気込みつつ、「まだまだだなと思っています」と向上心を見せた。
本イベントでは、人気楽曲「倍倍FIGHT!」で話題の“湯切りネキ”にちなんだスーパーボールすくいなど、メンバーにちなんだ“飴やしき仕様”の縁日やゲームが登場。さらに、アトラクションごとにセレクトされたCANDY TUNEの楽曲がBGMとして流れ、“遊ぶ”ベストアルバムやアトラクション乗車前にメンバー録り下ろしの特別アナウンスが流れるなど、耳でも楽しめる仕掛けが追加される。
また、メンバーそれぞれの個性を詰め込んだ、コラボフードやコラボドリンクも登場。5月8日まで開催される。
【写真】かわいい…キラキラした目で微笑む福山梨乃
花やしきでは、あす5月1日からCANDY TUNEのデビュー3周年を記念した特別企画イベント「CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草飴やしき』」が期間限定で開催される。3周年を迎え、福山は「FRUITS ZIPPER姉さんの背中を一生懸命追いかけていた」と笑顔を見せた。続けて「1、2年目はプレッシャーとか期待にたくさん押しつぶされそうになったこともたくさんありました」と順風満帆ではなかったこともにじませ、「そういった回り道があったからこそ、『倍倍FIGHT!』という曲を通してたくさんの方に元気を与えられているかなと思うので、この3年は短かったようで長かったようで、とても濃い3年間だったなと思います」と振り返った。
本イベントでは、人気楽曲「倍倍FIGHT!」で話題の“湯切りネキ”にちなんだスーパーボールすくいなど、メンバーにちなんだ“飴やしき仕様”の縁日やゲームが登場。さらに、アトラクションごとにセレクトされたCANDY TUNEの楽曲がBGMとして流れ、“遊ぶ”ベストアルバムやアトラクション乗車前にメンバー録り下ろしの特別アナウンスが流れるなど、耳でも楽しめる仕掛けが追加される。
また、メンバーそれぞれの個性を詰め込んだ、コラボフードやコラボドリンクも登場。5月8日まで開催される。