フリマアプリ「メルカリ」会長で、J1鹿島の社長の小泉文明氏が30日、自身のXを更新。タクシーとの接触事故に遭い、左足を骨折したことを明かした。ゴールデンウィーク中に手術を受けるという。

小泉氏は「火曜の夜にタクシーに轢かれまして、幸いそんなに強い衝突では無かったのですが、左足の骨折と顔と頭に切り傷が数カ所という症状でした」と報告。左足がギプスで固定されている写真を投稿した。

続けて「今日アントラーズのチームドクターでもお世話になっている東京医大で精密検査をして、脳など大きなダメージがないことを確認しましたが、早く治るということでGW中に骨折の手術を受けることとなりました」と、手術を受けることに言及。

鹿島サポーターに向けて「昨日の試合からおそらく5月いっぱいは不在となりますが、プレーオフとワールドカップに間に合わせるよう治療していきますので、すみませんが、よろしくお願いします」と呼びかけ、「幸い先ほどもオンラインで経営会議にも出れるくらい元気ではあります！」と伝えていた。

鹿島サポーターからは「無理なさらず安静にしてくださいね」「小泉社長、お大事になさってください」「スタジアムの雰囲気作りは我々サポーターにお任せを」「大事な時に戦線離脱ですね…」などのお見舞いのコメントが多数寄せられていた。