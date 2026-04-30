「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナルスケール-」劇中内で描かれた「Yuna First Live」が、アニプレックス YouTubeチャンネルにて開催！

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第15回電撃小説大賞＜大賞＞を受賞した川原礫氏による小説『ソードアート・オンライン』シリーズ（『電撃文庫』刊）。

次世代VRMMORPG《ソードアート・オンライン》を舞台に繰り広げられる主人公・キリトの活躍を描いた物語は、2009年4月の原作小説第１巻発売以来高い人気を誇り、全世界での累計発行部数は3000万部を突破。

この度、「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナルスケール-」劇中内で描かれた「Yuna First Live」が、2026年4月29日(水)17時にアニプレックス YouTubeチャンネルにて開催された。

また、その記念すべきライブのLIVEビジュアルも公開された。

●作品情報

「ソードアート・オンライン」

各配信サイトにて配信中！

完全新作オリジナル劇場版 制作中！

©2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project

関連リンク

アニメ「ソードアート・オンライン」ポータルサイト

https://www.swordart-online.net/