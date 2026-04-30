女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」が３０日、東京・台東区の浅草花やしきで開催されるデビュー３周年記念イベント「浅草 飴やしき」のメディア発表会を同所で行った。

パンダカー発祥の地・花やしきで、グループの衣装をモチーフにした７色の特別仕様車とともに登場。７人で開園宣言を行った。

大ヒット曲「倍倍ＦＩＧＨＴ！」でのパフォーマンスにちなんだ“湯切りネキ”の愛称で知られる立花琴未は、曲に合わせて湯切りを披露。「園内がＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥにあふれてて、本当に見るだけでも楽しめる。皆さんに楽しんでいただけたらと思ってワクワクしています」と興奮気味に話した。

村川緋杏はパンダカーについて「私と同じ帽子をかぶっていてメロメロになっちゃいました」。小川奈々子も「まさか、ここ（花やしき）がパンダカーの発祥とは。この年になって本家に会えてうれしい」。南なつは「小さい頃から来た花やしきがこんなにＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥづくしになっているなんて」と感激した。

３月でデビューから３年を迎えた。福山梨乃は「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ姉さんの背中を追いかけていた１年目は期待に押しつぶされることもあったけど、今では元気を与えられている。短いようで濃い３年間だった」と感慨深げ。村川は「この３年間で最高の仲間ができた。目標はＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥを永久不滅にすることでーす！」と“生涯きゃんちゅー”を宣言した。

「浅草 飴やしき」は、ゴールデンウィーク期間中の５月１日から８日までの夜間特別営業。アトラクションから縁日、フードまで、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥが浅草花やしき全体をジャックする。