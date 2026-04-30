お笑いタレントの大山英雄さんが自身のXを更新。

先月亡くなった父親にまつわる思いがけないエピソードを綴りました。

【写真を見る】【 大山英雄 】 亡き父の姿が『Googleマップ』のストリートビューに映り込み 「なんか笑けて来ました。まるで映画花束みたいな恋をしたみたいです」



大山さんは「先月父が亡くなり、49日も終わりました。去年母も亡くなっていてもう両親がいないんだと寂しく思ってましたところ、ふと、実家をGoogleマップで検索したら、親父が映ってました。」と投稿。



2022年7月に撮影されたとされる『Googleマップ』のストリートビューに偶然映り込んでいた父親の画像を投稿しました。







大山さんは、『Googleマップ』で在りし日の父親の姿を見つけたときの心境を「なんか笑けて来ました。まるで映画花束みたいな恋をしたみたいです。」と振り返り、「おもろい親父です。ありがとう、お父ちゃん！」と、記しています。

この投稿を見た人たちからは「私の母も、Googleマップの中で生きてます」「胸がジーンとします 」「永久保存ですね！ 」「Googleマップ、いい仕事しますね」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】