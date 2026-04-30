バナナマン、冠ラジオにハリセンボン春菜 日村勇紀が休養中
お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀（53）が当面の間休養することを受けて、レギュラーを務めるTBSラジオ『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』（毎週金曜 深1：00）の5月1日放送回に、ハリセンボンの近藤春菜が出演することが決定した。『JUNK』公式Xで発表された。
【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀
日村は4月17日と同24日の同番組を体調不良のため欠席。17日は錦鯉の渡辺隆、24日はシンガーソングライターの奇妙礼太郎がゲスト出演した。
日村については、所属するホリプロコムが公式サイトで「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と報告。「これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と伝えていた。
日村は、1972年5月14日生まれ、神奈川県出身。93年、設楽統とバナナマンを結成。プライベートでは、2018年4月にフリーアナウンサーの神田愛花と結婚した。
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日村は4月17日と同24日の同番組を体調不良のため欠席。17日は錦鯉の渡辺隆、24日はシンガーソングライターの奇妙礼太郎がゲスト出演した。
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