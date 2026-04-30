木曜日から土曜日の雨の予想

木曜日夜は、西日本から東日本は広く雨が降り、四国や近畿の太平洋側などで激しい雨が降る所がありそうです。金曜日の午前中は東海から関東に活発な雨雲がかかり、1時間に30ミリ以上の激しい雨が降る所があるでしょう。風も強まるため交通機関に影響をおよぼすおそれがあり、伊豆諸島を含めて関東や静岡県では、発達した雨雲がかかり続けた場合は、警報級の大雨となるおそれもあります。金曜日の日中は、北日本でも雨や風が強まる予想で、北日本では土曜日の朝までは雨の降る所がありそうですが、土曜日の日中になると天気が回復して、土曜日は全国的におでかけ日和となる見込みです。

【CGでみる】あす（1日）午前中は東海から関東に活発な雨雲

金曜日の天気

全国的に雨が降り、風も強まるでしょう。大気の状態が不安定で雷雨の所もありそうです。

【金曜日の予想最高気温】

札幌 :18℃ 釧路:11℃

青森 :17℃ 盛岡:16℃

仙台 :16℃ 新潟:22℃

長野 :22℃ 金沢:21℃

名古屋:22℃ 東京:23℃

大阪 :20℃ 岡山:19℃

広島 :18℃ 松江:15℃

高知 :22℃ 福岡:20℃

鹿児島:23℃ 那覇:24℃

【5月3日から6日の天気】短い周期で天気が変わる

大型連休中は短い周期で天気が変わります。3日（日曜日）は、また前線や低気圧がやってきて、午後は九州から次第に雨の範囲が広がりそうです。4日（月曜日）は、沖縄から北海道まで全国的に雨が降る時間があるでしょう。ただ、今度は西から天気が回復に向かいそうです。5日（火曜日）は、沖縄は雨が降りやすくなりますが、そのほかの各地は晴れる見込みです。6日（水曜日）も九州から北海道にかけて晴れる見込みで、広い範囲で5日と6日は行楽日和となるでしょう。ただ、沖縄は6日も雨が降る可能性がありそうです。

【週間予報（西日本）】

土曜日は広い範囲で晴れて、予想最高気温は25℃前後となるでしょう。日曜日は雲が多く、西から雨の範囲が広がりそうです。ただ、日曜日も気温は高く、大阪は26℃、高知や鹿児島は25℃まで上がる予想です。

【週間予報（東日本・北日本）】

土曜日は関東や東海は朝から晴れますが、北日本や新潟は明け方までは広く雨で、日中は次第に天気が回復する見込みです。そして、東京は土曜日と日曜日は27℃まで上がり暑くなりそうです。