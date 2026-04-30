『WORLD OF FLIGHT OSAKA』が5月1日にオープン…ファッションブランドとのコラボアイテムを世界に先行発売

ジョーダン ブランドは、国内で東京・渋谷に次いで2店舗目となるジョーダンストア「WORLD OF FLIGHT OSAKA」を、5月1日に大阪の心斎橋PARCO地下1階へオープンすると発表した。

『WORLD OF FLIGHT』は、ジョーダン ブランドに特化したリテールコンセプトであり、バスケットボールカルチャーへのオマージュとして、ブランドの過去、現在、未来を表現している。大阪・心斎橋に誕生する同ストアは「コミュニティとのつながり」をコンセプトの軸に据え、地域で活躍するアーティストやクリエイターを称えるディテールを随所に取り入れているという。

店内では、最新のフットウェアやアパレル、バッグやアクセサリーのほか、「WORLD OF FLIGHT OSAKA」限定Tシャツなどを展開。また、人気プロダクトへの限定アクセスやサプライズリストックなどの特別な体験も提供される予定だ。

さらに、有料・事前予約制の「WORKSHOP」ではアパレルなどのカスタマイズが可能。ジャンプマンロゴなどに加え、6月1日からは大阪・アメリカ村のストリートアートギャラリー「CMK gallery」が手がける限定コラボパッチも展開される。

そのほか、SNKRSアプリでリザーブしたアイテムを購入・受け取りできる「SNKRS PICK UP」や、ブランドの歴史を感じられる「LOUNGE」など、プレミアムな空間で様々なコンテンツを楽しむことができる。

なお、5月1日のオープンにあわせて、「JORDAN BRAND x ©SAINT MXXXXXX（TIME）CAPSULE」コレクションが世界に先駆けて先行発売されるほか、同パッチを使用したカスタマイズ体験も予定されている。

「JORDAN BRAND x ©SAINT MXXXXXX（TIME）CAPSULE」コレクション

【写真】日本で2軒目のジョーダンストア「WORLD OF FLIGHT OSAKA」