JR米坂線の復旧をめぐる検討会議が新潟県で開かれ、今後、バスを利用した交通網の利便性を向上させる取り組みについて検討を進めることになりました。

【写真を見る】大雨被災のJR米坂線 今後はバスの利便性向上について検討へ JRは「鉄道の単独運営は難しい」（山形）

会議には山形県と新潟県、沿線自治体、JR東日本などが出席し、冒頭を除いて非公開で行われました。





米沢市と新潟県を結ぶJR米坂線は、2022年8月の大雨で被災し、現在も一部区間で運休が続いていて、バスによる代行輸送が行われています。

鉄道として単独運営は難しい



これまでの会議でJR側は、費用などの面から鉄道として復旧したとしても単独での運営は難しいとの認識を示していました。





7回目となるきょうの検討会議では、今後、バスを利用した交通網の利便性を向上させる取り組みについて検討を進めることになりました。



JR東日本新潟支社企画総務部 羽中田淳 部長「地域と一体となってより多くのお客様にご利用いただけるような、使い勝手が良くて、持続可能性が高い公共交通の形を具現化していくフェーズに入っていくのだと思う」



県みらい企画創造部 沖本佳祐 部長「バスの利便性向上の取り組みを、関係者間で検討していくことになりました。山形県としましては、沿線市町村の意向も十分うかがいながら、地域にとってどのような交通が望ましいのか、沿線市町村・JR・新潟県と連携してさらに議論を進めてまいりたい」





JR東日本と山形・新潟両県は、できるだけ早く方向性を出せるよう、今後の話し合いを進めたいとしています。