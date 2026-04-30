30日は晴れ間もあって、昨日より暖かくなりました。ただ、5月1日(金)は強い雨や雷雨に注意が必要です。



◆5月1日(金)午前9時の予想天気図

2つの低気圧が発達をしながら本州付近を通過していくでしょう。この発達する低気圧の影響で、全県的に雨や風が強まって嵐のような天気になりそうです。



◆5月1日(金)の雨の予想

朝6時は広い範囲で雨が降りますが、まだ降り方があまり強くない見込みです。昼ごろまでは雨が降ったりやんだりするでしょう。



ただ、夕方ごろにはまとまった雨雲がかかりそうです。カミナリを伴って雨の降り方が強まるところもあるでしょう。そして、夜は所々で本降りの雨となりそうです。



そして、5月1日(金)は雨に加えて風も強まりそうです。



◆5月1日(金)の風の予想

朝6時は、下越や佐渡では所々で風が出やすいでしょう。時間を進めると、佐渡は午前中からやや風が強く吹き、夕方以降は上・中・下越でも沿岸部は風が吹きつけるでしょう。



下越と佐渡では「暴風警報」が発表される可能性がありますし、とくに夜は同時に雨の降り方も強まります。横殴りの雨に注意・警戒をしてください。