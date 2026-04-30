CANDY TUNE、特別仕様パンダカーと一緒に開園宣言 立花琴未は“湯切りネキ”パフォもまさかの失敗
7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏）が30日、東京・浅草花やしきで行われたCANDY TUNE×花やしき『浅草 飴やしき』メディア発表会に登壇した。
【写真】”湯切りネキ”立花琴未の手元からスーパーボールがこぼれる様子に驚く小川奈々子
花やしきでは、あす5月1日からCANDY TUNEのデビュー3周年を記念した特別企画イベント「CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草飴やしき』」が期間限定で開催。メンバーは、「パンダカー発祥の地」である浅草花やしきに、CANDY TUNEの衣装をモチーフに“お着替え”した、世界にここだけの「飴やしき仕様」のパンダカーとともに全員で登場。メンバー全員「かわいい〜！」とパンダカーにメロメロの中、自身も幼い頃に別の場所でパンダカーに乗ったことがあるという小川は、「この歳になって本家に会えてうれしいです」とにっこり。
クラッカーを鳴らし、『浅草飴やしき』の開演を宣言した7人。同時にステージのとなりのビックリハウスが、プロジェクションマッピングで特別に「CANDY HOUSE」仕様に光る姿には驚きとともに「かわいい〜！」と感激。
トークセッションでは「自分の縁日コンテンツ1分間アピール」に挑戦。もっとも1分に近かった記録を出した立花が賞品として限定グッズのステッカーをゲットすると、「いいな！」「ずるい！」と声を上げ、楽しんでいた。
会見終盤には、立花がイベントでも実施されるスーパーボールすくいを紹介。人気楽曲「倍倍FIGHT!」で話題の“湯切りネキ”にちなみ、湯切りパフォーマンスを披露すると、まさかの失敗。スーパーボールが転がってしまう事態となってしまったが、笑顔で和ませていた。
本イベントでは、スーパーボールすくいなど、メンバーにちなんだ“飴やしき仕様”の縁日やゲームが登場。さらに、アトラクションごとにセレクトされたCANDY TUNEの楽曲がBGMとして流れ、“遊ぶ”ベストアルバムやアトラクション乗車前にメンバー録り下ろしの特別アナウンスが流れるなど、耳でも楽しめる仕掛けが追加される。また、メンバーそれぞれの個性を詰め込んだ、コラボフードやコラボドリンクも登場する。5月8日まで開催される。
【写真】”湯切りネキ”立花琴未の手元からスーパーボールがこぼれる様子に驚く小川奈々子
花やしきでは、あす5月1日からCANDY TUNEのデビュー3周年を記念した特別企画イベント「CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草飴やしき』」が期間限定で開催。メンバーは、「パンダカー発祥の地」である浅草花やしきに、CANDY TUNEの衣装をモチーフに“お着替え”した、世界にここだけの「飴やしき仕様」のパンダカーとともに全員で登場。メンバー全員「かわいい〜！」とパンダカーにメロメロの中、自身も幼い頃に別の場所でパンダカーに乗ったことがあるという小川は、「この歳になって本家に会えてうれしいです」とにっこり。
トークセッションでは「自分の縁日コンテンツ1分間アピール」に挑戦。もっとも1分に近かった記録を出した立花が賞品として限定グッズのステッカーをゲットすると、「いいな！」「ずるい！」と声を上げ、楽しんでいた。
会見終盤には、立花がイベントでも実施されるスーパーボールすくいを紹介。人気楽曲「倍倍FIGHT!」で話題の“湯切りネキ”にちなみ、湯切りパフォーマンスを披露すると、まさかの失敗。スーパーボールが転がってしまう事態となってしまったが、笑顔で和ませていた。
本イベントでは、スーパーボールすくいなど、メンバーにちなんだ“飴やしき仕様”の縁日やゲームが登場。さらに、アトラクションごとにセレクトされたCANDY TUNEの楽曲がBGMとして流れ、“遊ぶ”ベストアルバムやアトラクション乗車前にメンバー録り下ろしの特別アナウンスが流れるなど、耳でも楽しめる仕掛けが追加される。また、メンバーそれぞれの個性を詰め込んだ、コラボフードやコラボドリンクも登場する。5月8日まで開催される。