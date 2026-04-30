安全のために柵が設置された猫ちゃん。その場でのマイペースな振る舞いに、多くの反響が寄せられています。

話題の動画の再生回数は192万回を超え「ジャンプ力なめるにゃ～～が聞こえる」「越えられないと思ったパパが可愛いｗ」「しっかりあっち側にいるｗ」といったコメントが集まっています。

【動画：猫がキッチンに入れないよう『柵を設置したパパ』→『高さ』を見ると…まさかの光景】

設置した柵が…

Instagramアカウント「なると」に投稿されたのは、予想外の行動を見せた猫ちゃんです。

お座りしている猫の「なると」ちゃんの目の前にはワイヤーネットの柵が置かれています。パパさんはなるとちゃんの安全のため、キッチンに入らないように柵を置いたようですが、なるとちゃんがお座りしているのは「キッチン」だそうです。

パパさんが用意した柵の高さは人間の膝下くらい。なるとちゃんは、この高さを軽々と飛び越えてキッチンに入っていたといいます。小さくて可愛くても、猫のジャンプ力は本当にすごくて驚かされますね。

動画の最後には、余裕のジャンプでキッチンから出ていく姿も収められており、さらに別の投稿では、より高さのあるゲートに取り替えられた様子が公開されていました。

賢すぎる（？）攻略法

華麗なジャンプを見せてくれたなるとちゃんですが、柵の前でおもちゃを振って飛び越えて来てくれるのか投稿者さんが試したのだそう。

おもちゃを狙って姿勢を低くしたなるとちゃんでしたが、ジャンプはせず、柵の隙間を通ってきたといいます。

投稿者さんは「そこはそうやって入ってくるんや」とツッコミを入れてしまったそうです。

遊びはいつでも全力！

このように、状況に合わせて一番楽な方法（？）を選ぶ賢さを見せる一方で、遊びに関しては常に全力なのだといいます。

牛の人形に鋭いパンチを繰り出したり、お気に入りのエビフライでハッスルしたりと、元気いっぱいな姿も見せてくれています。そんな知性とパワーを使い分けるなるとちゃんから、今後も目が離せそうにありません。

投稿には「ちゃんと跳ぶ前に足をふみふみして、事前準備も怠らない。可愛い」「パパさん、可愛さに魅了され過ぎて完璧に判断ミスりましたねｗ」「人間が跨ぎ越そうとして足引っ掛けてコケる未来が…」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「なると」では、なるとちゃんの成長や可愛い日常の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「なると」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。