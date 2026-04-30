親子時間が弾む屋内パーク！ ユーエスマート「キッズランドUS 栃木矢板店」

記事ポイント 栃木県矢板市のベイシア矢板店内1階に室内遊び場がオープン約30種類以上の遊びで、天候を気にせず親子で過ごせます出入り、飲食持ち込み、保護者交代が自由に利用できます 栃木県矢板市のベイシア矢板店内1階に室内遊び場がオープン約30種類以上の遊びで、天候を気にせず親子で過ごせます出入り、飲食持ち込み、保護者交代が自由に利用できます

巨大室内遊園地を運営するユーエスマートが、栃木県矢板市に室内遊び場「キッズランドUS 栃木矢板店」をオープンします。

ベイシア矢板店内1階に入る屋内型のキッズパークで、買い物前後の親子時間や休日のおでかけに利用できます。

ユーエスマート「キッズランドUS 栃木矢板店」





名称：キッズランドUS 栃木矢板店所在地：〒329-2162 栃木県矢板市末広町25-1 ベイシア矢板店内1階オープン日：2026年4月24日公式サイト：https://kidslandus.com/shop/tochigi-yaita/運営：ユーエスマート株式会社

「キッズランドUS 栃木矢板店」は、家族で遊び、くつろぎ、思い出を残せる室内遊園地です。

店内には牧場コーナー、動物園コーナー、ボールプール、セルフ写真館、乗りもの、ゲームコーナーなど、約30種類以上の遊びがそろいます。

受付後の出入り、飲食の持ち込み、保護者の交代が自由なため、暑い日や雨の日、花粉が気になる時期にも親子でゆっくり過ごせます。

ごっこ遊び





牧場コーナーでは、牛のキャラクター型大型オブジェを前に、子牛の赤ちゃんへミルクをあげるお世話ごっこが楽しめます。

ジャングル柄の壁面装飾と青いネット遊具が広がる空間で、幼児期の想像遊びが自然にふくらみます。





おままごとコーナーには、野菜型のソフト遊具やアイスクリームワゴン型のままごと台、木製棚のおもちゃが並びます。

きょうだいや友達と役割を分けながら遊べるため、買い物ごっこやお店屋さんごっこの時間が広がります。

癒やしと記念撮影





動物園コーナーには、犬、猫、うさぎ、ペンギンなど約15体の動物ぬいぐるみと木製犬小屋が並びます。

緑のカーペットに小動物たちが集まるやわらかな空間で、走って遊んだ合間の休憩時間にも穏やかに過ごせます。





セルフ写真館には、照明設備や撮影用衣装が用意されています。

パンダのぬいぐるみを配した木製椅子やドレッサー台の前でスマホ撮影ができ、誕生日や休日のおでかけを家族の記念として残せます。

宇宙気分のボールプール





ボールプールは、青と白のボールが敷き詰められた宇宙空間のようなキッズエリアです。

UFO型LED照明付きアトラクションや宇宙とロボットの壁面装飾があり、ボールシャワーなどの仕掛けで体を動かしながら遊べます。

乗りもの遊び





乗りものエリアには、パンダメリーゴーラウンドやひとり用観覧車など、子どもが乗って楽しめる遊具が集まります。

楕円レールを走る電動ミニトレインや光るメリーゴーランド型の乗り物が並び、遊園地気分を室内で味わえます。





カートコーナーでは、メルセデスベンツ型やツイストカー型などの乗用玩具を選び、道路模様の床をドライブできます。

動物ジャングルの壁画に囲まれたコースでハンドルを握る体験ができ、乗りもの好きの子どもが集中して遊べます。

体を動かす屋内エリア





スーパージャングルジムには、ライトが光るすべり台やトンネルなどの仕掛けが入っています。

雨の日や気温が高い日にも屋内でアクティブに遊べるため、外遊びが難しい日の運動時間を確保できます。





公園コーナーには、人工芝エリアに丸型草山クライミング遊具や木製ラダー、シーソーが配置されています。

ショッピングモール内にいながら公園で遊ぶように体を動かせるため、買い物と子どもの遊び時間を同じ場所で組み合わせられます。

家族で楽しむゲーム





ゲームコーナーでは、アーケードゲームを何度でもフリープレイで楽しめます。

「ビシバシCHANNEL」のボタン式体感ゲーム筐体やケーキ型のクレーンゲーム、カエルキャラクターのメダルゲーム機が並び、親子で同じ画面を見ながら盛り上がれます。





プリクラは、1家族につき1回無料で利用できます。

遊んだ日の表情をその場で形に残せるため、祖父母とのおでかけやきょうだいの記念撮影にも向いています。

利用料金

子ども：1時間パック800円子ども：平日1日パック1,000円子ども：休日3時間パック1,300円保護者：1日パック700円、全パック共通0歳：無料料金基準日：2026年4月30日時点

料金は短時間利用と長時間利用の両方が用意され、予定に合わせて選べます。

平日の買い物ついでには1時間パック、休日の家族時間には3時間パックや1日パックなど、滞在時間に合わせた使い方ができます。

公式情報

公式サイト：https://kidslandus.com/公式Instagram：https://www.instagram.com/kids.usland_official/公式X：https://x.com/kids_usland

公式サイトや公式SNSでは、店舗情報や各施設の案内が発信されています。

おでかけ前に営業情報や料金を見ておくことで、親子の予定に合わせた滞在時間を組み立てやすくなります。

天候に左右されにくい屋内型の遊び場として、矢板エリアの親子のおでかけ先に加わります。

ごっこ遊び、乗りもの、体を動かす遊具、記念撮影まで、家族の過ごし方に合わせて遊びを選べます。

キッズランドUS 栃木矢板店の紹介でした。

よくある質問

Q. キッズランドUS 栃木矢板店はどこにありますか

A. 栃木県矢板市末広町25-1のベイシア矢板店内1階にあります。

Q. キッズランドUS 栃木矢板店の運営会社はどこですか

A. 巨大室内遊園地を運営するユーエスマートです。

Q. キッズランドUS 栃木矢板店では飲食物を持ち込めますか

A. 飲食の持ち込みは自由です。

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