◆プリンシパルＳ・リステッド（５月３日、東京競馬場・芝２０００メートル＝１着馬に日本ダービーの優先出走権）＝４月３０日、美浦トレセン

プリンシパルＳ・リステッド（５月３日、東京＝１着馬に日本ダービーの優先出走権）に、最後の切符を懸けてオルフセン（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父キズナ）が挑む。登録していた青葉賞は抽選で除外となり、涙をのんだ。ここは仕切り直しの一戦だ。

ホープフルＳの勝ち馬ロブチェンが皐月賞を制し、アスクエジンバラとフォルテアンジェロが掲示板に入ったことから、ホープフルＳ組の評価が上がっている。６着だったオルフセンにも一層注目が集まる。

仕上がりは順調だ。坂路とＷコースで乗り込み量は入念。２９日の最終追い切りは坂路で３頭併せを行い、５３秒８―１２秒７を馬なりでマークした。ポールセン（４歳オープン）と併入、デファイ（５歳２勝クラス）には３馬身先着した。

斎藤誠調教師は「先を考えて、そんなに詰めていないので、１週延びた影響はないと思います」ときっぱり。大一番の切符をつかむには勝利しかないが、「決まると思います」と強い自信を見せた。今年初戦へ万全の態勢で臨む。