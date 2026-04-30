子宮筋腫ってどんな病気？症状や原因、手術の可能性について
※本記事は、女性医療クリニックLUNA関口由紀による執筆記事です。
子宮筋腫とは
子宮筋腫は、子宮を構成している平滑筋という筋肉から発生する良性の腫瘍です。
30歳以上の女性の約20〜30％に見られる、発生率の高い病気です。
無症状のことも多いですが、大きくなると数や場所によって症状や治療法が異なります。
また、筋腫は女性ホルモン（特にエストロゲン）の影響を受けて発育するため、
生理がある年代では大きくなり、閉経後は自然に小さくなるのが一般的です。
そのため、閉経が近く症状が軽い場合は経過観察となることが多いです。
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主な症状
筋腫があっても無症状で、健康診断や妊婦健診で偶然見つかることもあります。
しかし、大きくなるとさまざまな症状が現れます。
過多月経と貧血
最も多い症状は、過多月経とそれに伴う貧血です。
・経血量が増える
・大きなナプキンでも漏れる
・レバー状の血の塊（凝血塊）が混じる
出血が続くことで、鉄欠乏性貧血になり、下記の症状が出ることがあります。
・立ちくらみ
・動悸
・倦怠感
生理痛（月経困難症）
子宮が筋腫を押し出そうとして強く収縮することで、強い生理痛が起こる場合があります。
圧迫症状
筋腫が大きくなると、周囲の臓器を圧迫し、
・頻尿
・便秘
・腰痛
などの症状が現れることがあります。
子宮筋腫の種類
筋腫は発生する場所によって、3つのタイプに分かれます。
粘膜下筋腫
子宮の内側（内膜側）に突き出すタイプ。
・小さくても症状が強く出やすい
・過多月経になりやすい
・不妊や習慣性流産の原因になることがある
筋層内筋腫
子宮の筋肉の中にできるタイプで、最も多いです。
・大きくなると下腹部の不快感が出る
漿膜下筋腫
子宮の外側（お腹側）に向かって育つタイプ。
・大きくなるまで症状が出にくい
治療方法
治療方針は、下記によって決まります。
・症状の重さ
・年齢
・出産希望の有無
経過観察
・症状が軽い
・筋腫が小さい
・閉経が近い
場合は、定期的な超音波検査で様子を見ることが多いです。
薬物療法
症状がある場合、まず行われる治療です。
・痛み → 鎮痛剤
・貧血 → 鉄剤
また、
偽閉経療法（GnRHアゴニスト／アンタゴニスト）
ホルモンを抑えて一時的に閉経状態を作る治療です。
・筋腫を小さくする
・出血を抑える
※更年期症状が出るため、長期使用は難しい場合があります。
手術療法
近年は腹腔鏡やロボットを使った手術が主流で、入院期間も1週間以内が一般的です。
子宮筋腫核出術
筋腫だけを取り除き、子宮を残す手術。
・妊娠を希望する場合に選択
子宮全摘術
子宮をすべて摘出する手術。
・妊娠希望がない場合に選択
・術後は生理はなくなる
・卵巣を残すことでホルモンバランスは維持される
※卵巣があっても、45〜55歳頃に更年期症状が出ることがあります。
その他の低侵襲治療
・子宮鏡手術（TCR）
・子宮動脈塞栓術（UAE）
・集束超音波治療（FUS）
これらは体への負担が少なく、2〜3日程度の入院で行える場合もあります。
まとめ
子宮筋腫は無症状のことも多いですが、症状がある場合は生活の質（QOL）を大きく低下させます。
我慢せず、気になる症状があれば早めに婦人科へ相談しましょう。
[文：フェムゾーンラボ]
※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。
女性医療クリニックLUNAグループ理事長、
（株）フェムゾーンラボ社長、
日本フェムテック協会代表理事
医学博士、
経営学修士、
横浜市立大学大学院医学部泌尿器病態学講座客員教授
日本泌尿器科学会専門医・指導医、日本東洋医学会専門医・指導医、
日本性機能学会専門医、日本排尿機能学会専門医、日本女性骨盤底医学会認定専門医