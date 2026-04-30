子宮筋腫ってどんな病気？症状や原因、手術の可能性について

※本記事は、女性医療クリニックLUNA関口由紀による執筆記事です。

子宮筋腫とは

子宮筋腫は、子宮を構成している平滑筋という筋肉から発生する良性の腫瘍です。

30歳以上の女性の約20〜30％に見られる、発生率の高い病気です。

無症状のことも多いですが、大きくなると数や場所によって症状や治療法が異なります。

また、筋腫は女性ホルモン（特にエストロゲン）の影響を受けて発育するため、

生理がある年代では大きくなり、閉経後は自然に小さくなるのが一般的です。

そのため、閉経が近く症状が軽い場合は経過観察となることが多いです。

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主な症状

筋腫があっても無症状で、健康診断や妊婦健診で偶然見つかることもあります。

しかし、大きくなるとさまざまな症状が現れます。

過多月経と貧血

最も多い症状は、過多月経とそれに伴う貧血です。

・経血量が増える

・大きなナプキンでも漏れる

・レバー状の血の塊（凝血塊）が混じる

出血が続くことで、鉄欠乏性貧血になり、下記の症状が出ることがあります。

・立ちくらみ

・動悸

・倦怠感

生理痛（月経困難症）

子宮が筋腫を押し出そうとして強く収縮することで、強い生理痛が起こる場合があります。

圧迫症状

筋腫が大きくなると、周囲の臓器を圧迫し、

・頻尿

・便秘

・腰痛

などの症状が現れることがあります。

子宮筋腫の種類

筋腫は発生する場所によって、3つのタイプに分かれます。

粘膜下筋腫

子宮の内側（内膜側）に突き出すタイプ。

・小さくても症状が強く出やすい

・過多月経になりやすい

・不妊や習慣性流産の原因になることがある

筋層内筋腫

子宮の筋肉の中にできるタイプで、最も多いです。

・大きくなると下腹部の不快感が出る

漿膜下筋腫

子宮の外側（お腹側）に向かって育つタイプ。

・大きくなるまで症状が出にくい