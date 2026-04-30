能登半島地震で被災した石川県輪島市の中学生が、自らの体験を伝え今後の防災に生かしてもらう語り部活動を始めました。中学生が語る地震の記憶とは。

30日、金沢市役所を訪れたのは輪島中学校の2年生たち。

生徒らは2025年の9月から、総合的な学習の授業で、減災をテーマに活動を続けてきました。

その中で取り組んでいるのが、自分たちの被災体験を伝える「語り部」です。

2年生81人が、金沢市内の学校やホテルなど11か所を訪問し、地震発生時の状況やその後、どのように対応したかなどについてそれぞれ説明しました。

「地面から飛び出たマンホールとつぶれた家」

輪島中学校2年・新甫結衣さん「避難するときに地面から飛び出たマンホールとつぶれた家を初めてみて驚いた。避難した後、ずっと地震の警報音がしていて、数時間後くらいに空が真っ赤になって、爆発音もしていました。」

川口想さん「そして、避難所から外を見ていたら、朝市方面で火災が起きていました。そして、スマホでニュースを見ていたら、津波警報がでていました」

二俣陽向さん「この写真は朝市が燃えた時の様子です。建物や車がすべて焼け焦げていて、地獄のようでした」

避難所生活で困ったことを尋ねられた生徒は。

古倉麻悠さん「トイレとかが、めっちゃ臭くて、最初はトイレがなかったので、本当に、そんなに食べ物も食べられないから、めっちゃ気を遣いました」

村山卓金沢市長「輪島のことをどう思っていますか？自分の住んでいるところのこと」

古倉麻悠さん「輪島はめっちゃ大好きです」

語り部の中学生「知ってもらえるようにやりたい」

谷内口結愛さん「緊張しました」

川口想さん「Q:出来はいかがでしたか？」「完璧です」

新甫結衣さん「今生まれてくる人もこの地震を知らないと思うから、知ってもらえるようにやりたい」

村山卓金沢市長「避難所の生活が主にクローズアップされるが、5人のうち2人だけが避難所生活、あと3人は避難所に行っていなかったということも少し大きな驚きでした。そして、この子たちが、地震を経験して、この語り部活動を行うことで、より強くなっていると感じた」

語り部の活動を通して、生徒たちはより多くの人たちに防災への備えを呼び掛けていきます。