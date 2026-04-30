神戸の映えるアクアリウムで驚きの光景 ベテラン飼育員も驚く「巨大ドジョウ」登場…写真を公開
神戸の劇場型アクアリウム「アトア」で、きょう4月30日から企画展『これよりデカいドジョウはいるか!?〜比べて分かるドジョウ展〜』が始まった。ベテラン飼育員も驚くほどの巨大なドジョウ（種名：カラドジョウ）が登場している。
【写真】「デカいドジョウNo.1を探せ」…30センチを超えるカラドジョウ
ドジョウといってもさまざまな種類がいるが、一般的には10センチほど。今回見ることができるカラドジョウは、神戸市にある老舗の氷製造会社・矢内商店から提供されたもので、なんと30センチを超える大きさ。この巨大なカラドジョウを手掛かりに、生態や特徴を「比べる」ことで、ドジョウたちの知られざる魅力を紹介する。
また、企画展にあわせ、アトアでは「ご家庭などで飼育しているドジョウの写真」をXで募集。20件を超える応募があり、想像を超えるサイズばかりとなった。
アトアは、生きものが暮らすアクアリウムと舞台美術やデジタルアートが融合した劇場型アクアリウム。館内は洞窟や精霊の森など8つの独創的なテーマからなり、まるで映画や舞台のワンシーンのような空間で約170種4000点の生きものたちに出会え、映えるスポットとしても話題。
■企画展『これよりデカいドジョウはいるか!?〜比べて分かるドジョウ展〜』
2026年4月30日（木）〜2026年5月31日（日）
展示場所：アトア3階 FOYER
観覧料 ：無料 ※別途アトアの入場料が必要
展示生物：カラドジョウ1個体
※生物の状態により予告なく展示個体を変更する場合あり
【写真】「デカいドジョウNo.1を探せ」…30センチを超えるカラドジョウ
ドジョウといってもさまざまな種類がいるが、一般的には10センチほど。今回見ることができるカラドジョウは、神戸市にある老舗の氷製造会社・矢内商店から提供されたもので、なんと30センチを超える大きさ。この巨大なカラドジョウを手掛かりに、生態や特徴を「比べる」ことで、ドジョウたちの知られざる魅力を紹介する。
アトアは、生きものが暮らすアクアリウムと舞台美術やデジタルアートが融合した劇場型アクアリウム。館内は洞窟や精霊の森など8つの独創的なテーマからなり、まるで映画や舞台のワンシーンのような空間で約170種4000点の生きものたちに出会え、映えるスポットとしても話題。
■企画展『これよりデカいドジョウはいるか!?〜比べて分かるドジョウ展〜』
2026年4月30日（木）〜2026年5月31日（日）
展示場所：アトア3階 FOYER
観覧料 ：無料 ※別途アトアの入場料が必要
展示生物：カラドジョウ1個体
※生物の状態により予告なく展示個体を変更する場合あり