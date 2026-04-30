【From Editors】福岡ソフトバンクホークスの5選手がanan表紙に初登場！ ブラックのスーツをまとい、スポーツ選手とは思えない（!?）くらいの“最強ビジュ”表紙撮影舞台裏をお届け

5月1日発売のanan「熱狂の現場2026」特集のスペシャルエディション表紙に、福岡ソフトバンクホークスの松本裕樹投手、大津亮介投手、野村勇選手、柳町達選手、正木智也選手が初登場。“最強ビジュ”誕生の舞台裏をお届けします。

いままさに熱狂を生み出している“現場”にフォーカスする「熱狂の現場2026」特集のスペシャルエディション表紙を飾るのは、今回初のコラボとなる福岡ソフトバンクホークスから松本裕樹投手、大津亮介投手、野村勇選手、柳町達選手、正木智也選手の5人。

昨年は日本一を達成し、今シーズンも連覇に向けて熱闘を繰り広げる、まさに“現場”であるみずほPayPayドーム福岡にて撮影を敢行しました。

福岡のシンボルの一つともいえる福岡ドーム。圧巻です！

表紙の撮影は、なんと駐車場にて。ブラックのスーツを身にまとった皆さんが並んだ瞬間のオーラは凄まじかったです…！

表紙で独特のフォーメーションで撮影した柱は、ホークスファンなら見たことがあるという方も多いかもしれません。野村選手に柱の間に座っていただいたのですが、「これ、むずいぞ！」と最初は苦戦。しかし、そこはさすがの身体能力…！ すぐにベストな体勢を見つけて、かっこよくポーズをキメてくださいました。

ちなみに、昨年日本一を獲られた皆さんということもあり、表紙は柱が「V」の形になるように、という裏テーマ（？）があり…。ぜひそちらにも注目して、改めて表紙をご確認＆お楽しみいただけると嬉しいです…！

ちなみに…ブラックスーツに初めて着替えた野村選手は「ananっぽい！」と喜んで（？）くださり、「裸ジャケットじゃなくて大丈夫なんですか!? 裸ジャケットのつもりでした！（笑）」とまさかの野村選手からの提案が！

「ほかの皆さんも今回はシャツを着てジャケットなんです…」とお伝えすると、「じゃあボタン開け気味にしよ！」とスタイリストさんと一緒に自らボタンを開けて胸元をのぞかせてくれました…！（笑）

そんなサービス精神満点の野村選手の胸元がちらりと見えるソロカットも、ぜひご注目ください!!

バックカバーにもなったドーム横の百道浜（ももちはま）での撮影では、カジュアルな衣装で自然体な笑顔を激写。みんなでジャンプしてもらったり、いっせいに走り出してもらったりと、元気いっぱいな撮影に笑顔＆ノリノリで付き合ってくださった5人の姿に、スタッフ一同も自然とみんな笑顔になるくらい和やかな撮影となりました。

福岡タワーと玄界灘を望む砂浜。

まさに “玄界灘の潮風に”という「いざゆけ若鷹軍団」の歌い出しのようなシチュエーションで撮影しました！

ちなみに、写真では晴れていますが撮影の最後でパラパラと雨が降り始め、慌てて室内に戻るとそのすぐ後が大荒れの天気に…。皆さん、さすが“持ってる”方々だな…！ と実感しました。

2ショット＆3ショットの撮影では、それぞれ思い切りじゃれ合っていただくというこれまたちょっぴり無茶ぶりをしてしまったのですが、皆さんこちらもノリよく受け入れてくださり…

松本投手と野村選手の2ショットでは、「僕、ふだんこういうことはあんまりやらないんですけど…（笑）」と言いつつ、野村選手の首に腕をまわしてじゃれてくれた松本選手＆しっかり“やられてる風”な表情を作ってくれた野村選手の演技力が印象的でした（笑）。

柳町選手、大津投手、正木選手の3ショットでは、「隣の人にイタズラする感じで」とお願いすると大津投手のお腹をツンツンしてくれる柳町選手。おんぶするカットでは「おんぶされたい人いますか？」というカメラマンの問いに元気に「はい！」と名乗りを上げてくれた柳町選手に指名され、正木選手がおんぶする役に。二人が笑顔でおんぶしている後ろで大津投手が「おい〜」とじゃれついてくださり、こちらもとってもわちゃわちゃなショットが撮影できたのでした。

シーズンも終わり、自主トレやキャンプまでの束の間のオフシーズンでの撮影となったのですが、「長丁場の取材を申し訳ないです」と言うスタッフに「全然、大丈夫です！」と皆さんが笑顔で撮影に臨んでくださり、撮影終わりには「楽しかったです！ ありがとうございました！」とこれまた笑顔であいさつをしてくださり…。

常勝軍団で熾烈なレギュラー争いをする選手の皆さんは人間性もしっかりしているんだなと、スタッフ一同も背筋が伸びた瞬間でした。

試合で見せるかっこよさとはまた一味違う、ananならではの“最強ビジュ”とわちゃわちゃな笑顔、そしてホークスの一員として戦う意志に迫るソロインタビューや、和気あいあい2＆3ショットインタビューなど、5人の魅力をたっぷり詰め込んだ特集となっております。

博多どんたくで熱く盛り上がるゴールデンウィーク、ホークスの熱戦とともに、ぜひananでの5人の姿もお楽しみいただけますと幸いです！（YS）