“アムロ・レイ”の歴代MSを特集。「ガンダムフォワードVol.21」が4月30日に発売
【ガンダムフォワードVol.21】 4月30日 発売 価格：2,420円
ホビージャパンは、雑誌「ガンダムフォワードVol.21」を4月30日に発売した。価格は2,420円。
「ガンダムフォワード」は“ガンダムの最前線を発信する”をコンセプトに最新「ガンダム」情報やプロモデラーによるガンプラ製作法をお届けするガンダムオンリーマガジン。
第21弾ではガンダムシリーズを代表するキャラクター「アムロ・レイ」を特集。「機動戦士ガンダム」、「機動戦士Ζガンダム」、「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」といった映像作品を主軸に小説やコミック作品も交えつつ、アムロが搭乗した、または搭乗したとされるモビルスーツたちをガンプラ作例で一堂に集結。
さらに、別冊付録「ROAD TO GUNPLA 50th Anniversary ガンプラアーカイブ 2025-2026」が付属。2025年1月から2026年3月までに発売された各種ガンプラを1冊にアーカイブ。同期間のガンダムフォワードの特集や「ガンダム」関連トピックなど、年間を通じてガンダムシーンを振り返る。
「ガンダムフォワードVol.21」本日発売!- ホビージャパン編集部 (@HobbyJapan_MAG) April 30, 2026
今号は「アムロ・レイ」にスポットを当てた特集！
彼が搭乗した（とされる）MSの #ガンプラ 作例でその活躍の歴史をお届け！
別冊付録は「ガンプラアーカイブ 2025-2026」📖https://t.co/pKXwZwNnyNhttps://t.co/xFxaYz7Yeh
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