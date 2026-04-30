【ガンダムフォワードVol.21】 4月30日 発売 価格：2,420円

ホビージャパンは、雑誌「ガンダムフォワードVol.21」を4月30日に発売した。価格は2,420円。

「ガンダムフォワード」は“ガンダムの最前線を発信する”をコンセプトに最新「ガンダム」情報やプロモデラーによるガンプラ製作法をお届けするガンダムオンリーマガジン。

第21弾ではガンダムシリーズを代表するキャラクター「アムロ・レイ」を特集。「機動戦士ガンダム」、「機動戦士Ζガンダム」、「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」といった映像作品を主軸に小説やコミック作品も交えつつ、アムロが搭乗した、または搭乗したとされるモビルスーツたちをガンプラ作例で一堂に集結。

さらに、別冊付録「ROAD TO GUNPLA 50th Anniversary ガンプラアーカイブ 2025-2026」が付属。2025年1月から2026年3月までに発売された各種ガンプラを1冊にアーカイブ。同期間のガンダムフォワードの特集や「ガンダム」関連トピックなど、年間を通じてガンダムシーンを振り返る。

(C)サンライズ