北九州市・黒崎の商店街で地域の人に愛されてきた照明の販売店が4月30日、82年の歴史に幕を下ろします。商売が先細りする中、3代目店主の背中を押し続けていたのは、日本を代表する俳優の言葉でした。

北九州市八幡西区、JR黒崎駅のすぐそばにあるカムズ商店街です。



午前10時すぎ。「照明のオオバ」最後の一日が始まりました。



■照明のオオバ・大庭攝子さん

「（私が継いで）23年。あっという間でしたね。」





3代目店主の大庭攝子さん（63）です。商売を始めたのは攝子さんの祖父で、82年前、1944年から現在の場所で電器店をしていました。その後、攝子さんの父、祥弘さんが照明を専門にして店を守ってきましたが、2002年に他界しました。

当時、別の仕事をしていた攝子さんが店を継ぐべきか悩んだ時に、背中を押してくれたのがこの人でした。



■攝子さん

「高倉健のすぐ下が、母です。」



■高倉健さん（2013年）

「日本人に生まれて本当によかったと思いました。」



日本を代表する俳優で、2014年に亡くなった福岡県中間市出身の高倉健さんです。



高倉さんの2つ年下の妹が、攝子さんの母、黎子さんです。つまり、高倉さんは攝子さんの伯父にあたり、幼い頃からことあるごとに連絡をくれていたといいます。



■攝子さん

「電器店は難しいので、だいぶ悩んでいたのですが、伯父から電話がかかってきて、おまえが継がなくてどうするんだと言われて。」



そして、今でも心に刻んでいる言葉は。



■攝子さん

「人に優しくしなさいって。その気持ちを忘れるなよと。何十倍にして返せよと。」



偉大な俳優であり、優しい伯父でもあった高倉さんの言葉を励みに、攝子さんは店を守ってきましたが、時代とともに商売が先細ってゆき、自分が元気なうちにと閉店を決めたといいます。

最終日、なじみの客も訪れました。



■客

「お疲れ様です。」

「また、昭和が黒崎から消えるね。よく頑張った。」

■攝子さん

「ありがとうございます。」

■攝子さん

「本当に申し訳ないなという気持ちはあるんですよ。だけど、きれいに終わらせたいなって。この2～3年、考えていました。」



祖父と両親の墓前で閉店の報告をしたという攝子さん。伯父の高倉健さんに伝えたいことは。



■攝子さん

「ありがとうございましたって。伯父のひと言があったので継いだので、ありがとうございますということですね。」



黒崎の暮らしを照らし続けた「照明のオオバ」。ともし続けていた明かりが消えてゆきます。