「人に優しくしなさい」高倉健さんに背中を押された店主「照明のオオバ」最後の一日 北九州市
北九州市・黒崎の商店街で地域の人に愛されてきた照明の販売店が4月30日、82年の歴史に幕を下ろします。商売が先細りする中、3代目店主の背中を押し続けていたのは、日本を代表する俳優の言葉でした。
北九州市八幡西区、JR黒崎駅のすぐそばにあるカムズ商店街です。
午前10時すぎ。「照明のオオバ」最後の一日が始まりました。
■照明のオオバ・大庭攝子さん
「（私が継いで）23年。あっという間でしたね。」
商売を始めたのは攝子さんの祖父で、82年前、1944年から現在の場所で電器店をしていました。
その後、攝子さんの父、祥弘さんが照明を専門にして店を守ってきましたが、2002年に他界しました。
当時、別の仕事をしていた攝子さんが店を継ぐべきか悩んだ時に、背中を押してくれたのがこの人でした。
■攝子さん
「高倉健のすぐ下が、母です。」
■高倉健さん（2013年）
「日本人に生まれて本当によかったと思いました。」
日本を代表する俳優で、2014年に亡くなった福岡県中間市出身の高倉健さんです。
高倉さんの2つ年下の妹が、攝子さんの母、黎子さんです。つまり、高倉さんは攝子さんの伯父にあたり、幼い頃からことあるごとに連絡をくれていたといいます。
■攝子さん
「電器店は難しいので、だいぶ悩んでいたのですが、伯父から電話がかかってきて、おまえが継がなくてどうするんだと言われて。」
そして、今でも心に刻んでいる言葉は。
■攝子さん
「人に優しくしなさいって。その気持ちを忘れるなよと。何十倍にして返せよと。」
偉大な俳優であり、優しい伯父でもあった高倉さんの言葉を励みに、攝子さんは店を守ってきましたが、時代とともに商売が先細ってゆき、自分が元気なうちにと閉店を決めたといいます。
最終日、なじみの客も訪れました。
■客
「お疲れ様です。」
「また、昭和が黒崎から消えるね。よく頑張った。」
■攝子さん
「ありがとうございます。」
■攝子さん
「本当に申し訳ないなという気持ちはあるんですよ。だけど、きれいに終わらせたいなって。この2～3年、考えていました。」
祖父と両親の墓前で閉店の報告をしたという攝子さん。伯父の高倉健さんに伝えたいことは。
■攝子さん
「ありがとうございましたって。伯父のひと言があったので継いだので、ありがとうございますということですね。」
黒崎の暮らしを照らし続けた「照明のオオバ」。ともし続けていた明かりが消えてゆきます。