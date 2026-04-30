【ひらがなクイズ】運動による痛みや冬の暖房器具に共通するひらがな2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、スポーツ愛好家を悩ませる痛み、冬の室内を暖める器具、そしてお店で提供されるうれしいおまけという、生活の異なる場面で使われる3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。
てに□□じ
が□□ーたー
さーび□□ん
ヒント：特定の球技のやりすぎで肘が痛む症状の通称。都市ガスやプロパンガスを燃料として部屋を暖める暖房器具。そして、飲食店や商店などで無料でもらえる品物のことを思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「すひ」を入れると、次のようになります。
てにすひじ（テニス肘）
がすひーたー（ガスヒーター）
さーびすひん（サービス品）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、体の不調、家電製品、そして商業的なサービスという、文脈の全く異なる言葉を組み合わせました。ひらがなの「すひ」という共通の響きに注目することで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを再発見できますね。知識と言葉の記憶を丁寧に照らし合わせ、正解にたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、スポーツ愛好家を悩ませる痛み、冬の室内を暖める器具、そしてお店で提供されるうれしいおまけという、生活の異なる場面で使われる3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
が□□ーたー
さーび□□ん
ヒント：特定の球技のやりすぎで肘が痛む症状の通称。都市ガスやプロパンガスを燃料として部屋を暖める暖房器具。そして、飲食店や商店などで無料でもらえる品物のことを思い浮かべてみてください。
答えを見る
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正解：すひ正解は「すひ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すひ」を入れると、次のようになります。
てにすひじ（テニス肘）
がすひーたー（ガスヒーター）
さーびすひん（サービス品）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、体の不調、家電製品、そして商業的なサービスという、文脈の全く異なる言葉を組み合わせました。ひらがなの「すひ」という共通の響きに注目することで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを再発見できますね。知識と言葉の記憶を丁寧に照らし合わせ、正解にたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)