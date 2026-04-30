「まだ高校生いける？」本田仁美、制服姿に反響「むしろ現役より可愛い」「第二の安達祐実様になれる」
韓国のガールズグループ「SAY MY NAME」のメンバー・本田仁美さんは4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。制服を着た姿を公開しました。
【写真】本田仁美の制服姿
コメントや引用リポストでは「全然いけます！むしろ現役より可愛いすぎます」「イケます！まるでJKです」「行けます。行けます。絶対大丈夫です」「ひーちゃんと同じクラスになりたい人生でした…」「あと20年くらいはいけそう!!」「まだ高校生でしょ？」「はあかわいい 現役ですよね？？？？？」「第二の安達祐実様になれる」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】本田仁美の制服姿
「現役ですよね？？」本田さんは「まだ高校生いける？」とつづり、2枚の写真を投稿。ブラウンの制服を着用した姿です。金髪と、黒いネイルも似合っています。1枚目ではあごにピースを添え、ウインクをしています。2枚目は指を口元に添えたポーズです。どちらもかわいらしい表情を見せています。
「10年前の思い出の写真たち」3日には「本日、デビュー12周年を迎えました」「10年前の思い出の写真たち載せます」などとつづり、12歳の時の写真を公開していた本田さん。当時からとてもかわいらしく、美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)