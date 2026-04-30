ROOMIE 2025年8月13日掲載の記事より転載

朝のコーヒータイムや、在宅ワークの合間。

一息つくのに、美味しいコーヒーやお茶を淹れたくなります。

が、いざ飲むとなると、ドリッパーや急須を用意してお湯を沸かして……と意外と手間がかるんですよね。

時間がないときに、もっと手軽、時短に楽しめたらなぁ。

このマグカップひとつでOK！

Photo: タカマツ ミキ

そこで、導入したのがHARIOの「ティー＆コーヒーメーカーマグ」。

Photo: タカマツ ミキ

急須やドリッパーがなくても、このマグカップひとつで淹れたてのお茶やコーヒーが楽しめるアイテムなんです。

Photo: タカマツ ミキ

容量は300ml。一人で飲むのに、ちょうどいい容量で満足しています。

手軽、時短が叶ったよ

Photo: タカマツ ミキ

実際にお茶を淹れてみます。

といっても、本当に簡単！

ストレーナーに茶葉を適量入れたらお湯を注ぎ、

Photo: タカマツ ミキ

フタをして数分待つだけ。

これだけで、簡単に1人分が淹れられます。

Photo: タカマツ ミキ

フタを裏返せば、ストレーナー置きにもなって便利ですよ。

真空二重構造で「保温・保冷」もお任せ

Photo: タカマツ ミキ

真空二重構造になっているので、温かい飲み物も冷たい飲み物も、飲み頃の温度を長時間キープしてくれます。

お茶やコーヒー以外に、朝起きてから白湯をいれてゆっくりと飲んでいくときにも便利です。

冷たい飲み物を入れたときに結露しにくい点も、ありがたい！

セラミックコーティングがポイント

Photo: タカマツ ミキ

ステンレス製のマグカップって、金属のニオイが気になるときがありました。

Photo: タカマツ ミキ

その点、このマグカップは内側にセラミックコーティングが施されているため、気になる金属臭もありません（個人の感想です）。

お茶本来の香りや風味まで、満喫できるのがお気に入りポイントです。

茶渋もつきにくい

Photo: タカマツ ミキ

ステンレス製のマグカップだと、コーヒーやお茶の茶渋が付着してしまうことも……。

が、これはセラミックコーティングにより、茶渋の汚れが落ちやすいのでお手入れも簡単です。

Photo: タカマツ ミキ

洗剤でサッと洗うだけでOKで、衛生的に保っていける点もストレスフリーに使える魅力です。

毎日暑い今の季節も、朝や寝る前、午後に一杯など、あたたかい飲み物を飲みたい場面が多々あります。

在宅ワークのおともに、気になった方はチェックしてみてはいかがでしょうか？