小野六花、“渾身”の写真集発売 かわいらしさと魅力堪能 デビュー6周年、6月6日にお渡し会
セクシー女優の小野六花が、デビュー6周年記念写真集『6』発売記念お渡し会を東京・渋谷「ギャラリー・ルデコ」で6月6日に開催する。
【別カット】美尻がふんわり…赤いスカートをチラリと見せる小野六花
デビュー6周年を記念した今回の写真集は渾身の一冊。本人の思い出も多く、多数のファンもいる国・台湾で、夜市やキュウフンの町を背景に、六花ちゃんのかわいらしさと魅力を堪能できる内容となっている。
開催日である6月6日にちなみ、当日は「お渡し会」を中心に、ファン必見のコンテンツを多数用意。限定BOX版お渡しイベントでは、世界に一つだけの「1点もの額装写真」が付随するイベントを行う。
【別カット】美尻がふんわり…赤いスカートをチラリと見せる小野六花
デビュー6周年を記念した今回の写真集は渾身の一冊。本人の思い出も多く、多数のファンもいる国・台湾で、夜市やキュウフンの町を背景に、六花ちゃんのかわいらしさと魅力を堪能できる内容となっている。
開催日である6月6日にちなみ、当日は「お渡し会」を中心に、ファン必見のコンテンツを多数用意。限定BOX版お渡しイベントでは、世界に一つだけの「1点もの額装写真」が付随するイベントを行う。