日本野球機構は３０日、１６日のヤクルト−ＤｅＮＡでバットが直撃して負傷した川上拓斗審判員（３０）について、集中治療室（ＩＣＵ）から一般病棟に移ったと発表した。まだ意識は回復していないという。

川上審判員は１６日のヤクルト−ＤｅＮＡ戦（神宮）の八回、ヤクルト・オスナのスイングしたバットが手を離れ、側頭部に直撃。担架で運ばれ、救急搬送された。

その後、搬送先の医療機関において緊急手術。１７日にＮＰＢが症状を発表した際には、集中治療室で治療が行われていることも伝えられていた。

また、ＮＰＢの発表を受け、日本プロ野球選手会・近藤健介会長が声明を発表。「選手会といたしましては、川上審判員の一日も早いご快復と、再びプロ野球のグラウンドに立たれる日が来ることを、全選手と共に心より願っております」などと伝えた。

▽ＮＰＢが公表した状況、全文は以下。

「川上拓斗審判員の現在の状況について

４月１６日（木）に明治神宮野球場で行われた、東京ヤクルトスワローズ対横浜ＤｅＮＡベイスターズ第５回戦にて側頭部を負傷し、搬送先の医療機関の集中治療室で治療を受けておりました川上拓斗審判員は、本日より一般病棟に移りました。まだ意識は回復しておらず、医療機関にて懸命な治療とリハビリを継続いたします。

多くのファンの皆さまから激励のコメントをいただいており、感謝申し上げます。川上審判員の一日も早い回復を心より願っております」