ロンドン序盤、相場の主役がドルから円に転じる、当局の強い円安けん制発言で＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、片山財務相と三村財務官らが強く円安をけん制したことで、市場のムードが一気に変化している。東京市場からロンドン朝方にかけては中東有事リスクを受けた原油相場高騰が有事のドル買いや日本の交易条件悪化の円安などの圧力となった。ドル円は160.72レベルと2024年7月以来の高値水準に上昇。



しかし、ロンドン序盤に原油高にやや調整が入り、ドル円も160.50付近に小緩んだタイミングで、片山財務相が「いよいよ断固たる措置とるタイミング近づいている」と発言。160円台割れから159円台後半へと円高反応が広がった。160付近へ下げ渋ったタイミングで、今度は三村財務官が「非常に投機的な動き高まっている、いよいよ断固たる措置を取る時が近づいている、最後の退避勧告だ」と強い口調で円安をけん制した。これを受けて、ドル円は159.50割れへと軟化してきている。



クロス円も全面安（円高進行）となっており、東京市場での円安の動きを帳消しにするとともに、大幅に円高方向に振れてきている。ユーロ円は187円台後半から186円台前半へ、ポンド円は216円台後半から215円台割れへと急落している。



ユーロドルなどのドルストレートはドル安反応のあとクロス円急落に連れて上値が重くなるなど、前日NY終値を挟んで方向感が定まらない動き。



USD/JPY 159.33

EUR/JPY 186.12 GBP/JPY 214.94

EUR/USD 1.1680 GBP/USD 1.3491

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