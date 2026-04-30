ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６７、伊８４ｂｐ わずかに拡大 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６７、伊８４ｂｐ わずかに拡大

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ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６７、伊８４ｂｐ わずかに拡大

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）

ドイツ 3.106

フランス 3.772（+67）

イタリア 3.95（+84）

スペイン 3.574（+47）

オランダ 3.242（+14）

ギリシャ 3.902（+80）

ポルトガル 3.519（+41）

ベルギー 3.694（+59）

オーストリア 3.384（+28）

アイルランド 3.344（+24）

フィンランド 3.406（+30）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

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