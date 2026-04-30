ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６７、伊８４ｂｐ わずかに拡大
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６７、伊８４ｂｐ わずかに拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ 3.106
フランス 3.772（+67）
イタリア 3.95（+84）
スペイン 3.574（+47）
オランダ 3.242（+14）
ギリシャ 3.902（+80）
ポルトガル 3.519（+41）
ベルギー 3.694（+59）
オーストリア 3.384（+28）
アイルランド 3.344（+24）
フィンランド 3.406（+30）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ 3.106
フランス 3.772（+67）
イタリア 3.95（+84）
スペイン 3.574（+47）
オランダ 3.242（+14）
ギリシャ 3.902（+80）
ポルトガル 3.519（+41）
ベルギー 3.694（+59）
オーストリア 3.384（+28）
アイルランド 3.344（+24）
フィンランド 3.406（+30）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）