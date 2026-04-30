ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６７、伊８４ｂｐ　わずかに拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ　　　　3.106
フランス　　　3.772（+67）
イタリア　　　3.95（+84）
スペイン　　　3.574（+47）
オランダ　　　3.242（+14）
ギリシャ　　　3.902（+80）
ポルトガル　　　3.519（+41）
ベルギー　　　3.694（+59）
オーストリア　3.384（+28）
アイルランド　3.344（+24）
フィンランド　3.406（+30）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）