施設の老朽化に伴い利用客の安全第一を理由に2026年5月1日からの休館を決めた高知県土佐清水市の足摺海底館は連日、休館を惜しむ多くの人でにぎわいました。



高知県土佐清水市竜串の足摺海底館です。

休館前日の4月30日は午前9時のオープンとともにとぎれることなく家族連れなどが訪れていました。

海底館を運営する高知県観光開発公社によりますと、施設は陸地と展望塔をつなぐ橋の老朽化などを理由に、5月1日からの休館を発表。以降、連日、大勢の来館者で賑わっているということです。





■来館者「味もあってとても良かったのに、見られなくなるのは寂しい」「シマシマ模様の黒いやつ。楽しかった」「なかなか面白い場所なので続けてくれたら嬉しい」中には、休館の情報を知り、神奈川県から急遽、かけつけた人も─。■神奈川県 横浜市からの来館者「ここの建物がすごいかっこいいし、中もかっこいいので、ずっと来たいと10年くらい思っていた。きょう中に入れるのが最後っていうので、目に焼き付けていこうと思う」約30年前に家族旅行で訪れたことがあるというこちらの男性は─。■徳島からの来館者「親父がもう亡くなっているが、親父と来たところだったので、家族で海岸の方まで行ったなそういえばとかって思い出した」翌日から休館となる足摺海底館。発表の後に来館者数は急増し、2025年4月の来館者数が2155人だったのに対し、2026年4月は約2倍になりました。■足摺海底館担当・宮地寿和さん「竜串のシンボルである海底館を復活させて、より多くのお客さんに来ていただけるように前向きに努力していきたいと思う」県観光開発公社は2026年6月に開かれる取締役会で、橋の架け替え費用などを検討したうえで今後の方針について協議していくとしています。