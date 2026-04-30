「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺太勇（42）によるYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が30日に更新。カズレーザーが、精液検査を受けたことを告白した。

カズレーザーは検査を受けた理由について、「真面目な話 、男性型高年期障害にずっと興味があって」と説明。番組の企画などで身体検査を行った際に、男性ホルモンの数値が低めと指摘された経験があるとし、「筋トレしてもやっぱり疲れやすいし、回復も遅くなってんだよね」ということから、かかりつけ医に相談して、精液検査を受けることになったという。

まだ検査結果は出ていないものの、カズレーザーは精液の採取方法に戸惑ったことを明かし、「家でやるんですけど、採取キットの袋を開けたら、容器が入ってるんですよ。道にある赤い三角コーンの先端みたいな形。“自分で採取する”しか書いてなくて、これどうする？みたいな」と説明。「（説明の）イラストが欲しいぞってなって、AIに“精子検査の採取方法ってどうするの”って聞いて、イラストを生成してもらった」と明かした。

しかし、AIが3パターンほどのイラストを生成してくれたものの「3パターンとも全部方法が違って。どれが正解なんだ？」と、さらに混乱したそう。「直でいくしかない」と考え、無事に採取に成功したことを明かしていた。