『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』ノミネート作品＆アーティストの主な記録【オリコンランキング】
一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のノミネート作品発表会が30日、都内で開催された。主要部門のノミネート作品・アーティストの主なオリコン記録をまとめた。
【全身ショット】スタイリッシュ！さすがのスタイルでジャケットを着こなす中島健人
【最優秀楽曲賞】
●Blue Jeans／HANA
オリコンストリーミングランキング
女性グループ史上初9週連続ストリーミング 1位 ※2025/7/28付〜9/22付
女性グループ最速で累積再生数3億回突破 ※2026/4/20付
累積再生数3億1269.9万回（312,699,426回）
●IRIS OUT／米津玄師
オリコンストリーミングランキング
オリコン史上最高週間再生数3,219.9万回（32,199,407回）を記録 ※2025/10/6付
オリコン史上最速（登場4週目）で累積再生数1億回突破 ※2025/10/20付
ソロアーティスト史上初24週連続ストリーミング 1位 ※2025/9/29付〜2026/3/9付
累積再生数4億6918.4万回（469,183,841回）
●怪獣／サカナクション
オリコンストリーミングランキング
オリコン週間ストリーミングランキング 最高2位 通算12週TOP5入り
累積再生数3億17.1万回（300,171,082回）
オリコンデジタルシングル（単曲）ランキング
オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング 1位 ※2025/3/3付
●革命道中 - On The Way／アイナ・ジ・エンド
オリコンストリーミングランキング
オリコン週間ストリーミングランキング 通算6週TOP5入り
累積再生数2億491.3万回（204,912,872回）、自身初の累積再生数2億回突破作品
オリコンデジタルシングル（単曲）ランキング
オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング 最高3位 ※2025/7/21付、9/8付、9/22付
●好きすぎて滅！／M!LK
オリコンストリーミングランキング
オリコン週間ストリーミングランキング 最高3位 通算22週TOP5入り
累積再生数1億8931.1万回（189,311,010回）、自身初の累積再生数1億回突破作品
【最優秀アーティスト賞】
●藤井 風
オリコンストリーミングランキング
ストリーミング累積再生数1億回突破作品12作 米津玄師、Vaundyに次ぎ、優里と並ぶ男性ソロアーティスト歴代3位タイ
アルバム『Prema』はオリコン週間合算アルバムランキング 1位 ※2025/9/15付、12/22
付
アルバム『Prema』はオリコン週間デジタルアルバムランキング 1位 ※2025/9/15付、
9/22付
アルバム『Prema』はオリコン週間アルバムランキング 1位 ※2025/9/15付
●HANA
オリコン年間ランキング
オリコン年間ランキング 2025 アーティスト別セールス部門 新人ランキング 1位
オリコンストリーミングランキング
ストリーミング累積再生数1億回突破作品8作 国内女性グループ最多
HANAの累積再生数1億回突破作品：「ROSE」、「Drop」、「Blue Jeans」、「Burning Flower」、「Tiger」、「BAD LOVE」、「My Body」、「NON STOP」
「Blue Jeans」は女性グループ最速で累積再生数3億回突破 ※2026/4/20付
●Mrs. GREEN APPLE
オリコン年間ランキング
オリコン年間ランキング 2025 アーティスト別セールス部門 デジタルランキング 1位
オリコンストリーミングランキング
オリコン史上初のストリーミング総再生数100億回突破 【5/4付現在、アーティスト総再生数134億4098.4万回（13,440,984,384回）】
ストリーミング累積再生数1億回突破作品32作 全アーティスト最多
「ライラック」は男性アーティスト最速で累積再生数9億回突破 ※2026/3/9付
●サカナクション
オリコンストリーミングランキング
ストリーミング累積再生数1億回突破作品3作
「怪獣」はオリコン週間ストリーミングランキング 最高2位 通算12週TOP5入り
「怪獣」は累積再生数3億17.1万回（300,171,082回）
オリコンデジタルシングル（単曲）ランキング
「怪獣」はオリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング 1位 ※2025/3/3付
●米津玄師
オリコン年間ランキング
オリコン年間ランキング 2025 作品別売上数部門 デジタルシングル（単曲）ランキングで「Plazma」が1位
オリコンストリーミングランキング
ストリーミング累積再生数1億回突破作品20作 ソロアーティスト最多
「IRIS OUT」はオリコン史上最高週間再生数3,219.9万回（32,199,407回）を記録 ※2025/10/6付
「IRIS OUT」はオリコン史上最速（登場4週目）で累積再生数1億回突破 ※2025/10/20付
「IRIS OUT」はソロアーティスト史上初24週連続ストリーミング 1位 ※2025/9/29付〜2026/3/9付
「IRIS OUT」累積再生数4億6918.4万回（469,183,841回）
【最優秀アルバム賞】
●10／Mrs. GREEN APPLE
オリコン年間ランキング
オリコン年間ランキング 2025 作品別売上数部門 デジタルアルバムランキングで1位
オリコン週間デジタルアルバムランキング 1位 ※2025/7/21付、7/28付、8/4付、8/25付
オリコン週間アルバムランキング 1位 ※2025/7/21付、7/28付
ロックジャンルの作品としては、『Mr.Children 2001-2005＜micro＞』（2012/6/18付）以来、13年6ヶ月ぶり、令和初のミリオン達成累積売上105.3万枚
●Dear Jubilee-RADWIMPS TRIBUTE／Various Artists
オリコン週間合算アルバムランキング 2位 ※2025/12/1付
オリコン週間デジタルアルバムランキング 2位 ※2025/12/1付、12/8付
オリコン週間アルバムランキング 5位 ※2025/12/1付
オリコンデイリーストリーミングランキング TOP10のうちトリビュート収録曲が8作ランクイン
●Gen／星野源
オリコン週間合算アルバムランキング 2位 ※2025/5/26付
オリコン週間デジタルアルバムランキング 1位 ※2025/5/26付
オリコン週間アルバムランキング 2位 ※2025/5/26付
●Prema／藤井 風
オリコン週間合算アルバムランキング 1位 ※2025/9/15付、12/22付
オリコン週間デジタルアルバムランキング 1位 ※2025/9/15付、9/22付
オリコン週間アルバムランキング 1位 ※2025/9/15付
●THANK YOU SO MUCH／サザンオールスターズ
オリコン週間合算アルバムランキング 1位 ※2025/3/31付
オリコン週間アルバムランキング 1位 ※2025/3/31付
オリコン史上初グループアーティストによる5年代連続アルバム1位（80年代、90年代、00年
代、10年代、20年代）
【最優秀ニュー・アーティスト賞】
●CANDY TUNE
オリコンストリーミングランキング
「倍倍FIGHT!」のストリーミング累積再生数1億3856.7万回（138,567,456回）
自身初の1億回突破作品 ※2025/12/29付
TikTok音楽チャート
「倍倍FIGHT! - イントロ ver.」は週間TikTok音楽チャート4週連続1位 ※2025/2/27付〜3/20付
●HANA
オリコン年間ランキング
オリコン年間ランキング 2025 アーティスト別セールス部門 新人ランキング 1位
オリコンストリーミングランキング
ストリーミング累積再生数1億回突破作品8作 国内女性グループ最多
HANAの累積再生数1億回突破作品：「ROSE」、「Drop」、「Blue Jeans」、「Burning Flower」、「Tiger」、「BAD LOVE」、「My Body」、「NON STOP」
「Blue Jeans」は女性グループ最速で累積再生数3億回突破 ※2026/4/20付
●luv
オリコンデジタルアルバムランキング
『Already』はオリコン週間デジタルアルバムランキング最高位41位
オリコンアルバムランキング
『Already』はオリコン週間アルバムランキング最高位94位、累積売上0.1万枚
●STARGLOW
オリコンデジタルシングル（単曲）ランキング
プレデビュー曲「Moonchaser」はオリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング初登場5位 ※2025/10/6付
オリコンシングルランキング
デビューシングル「Star Wish」はオリコン週間シングルランキング初登場1位 ※2026/2/2付累積売上4.8万枚
●ブランデー戦記
オリコンアルバムランキング
『BRANDY SENKI』はオリコン週間アルバムランキング最高位24位、累積売上0.3万枚
【Best Global Hit from Japan】
●HYPNOTIZE／XG
オリコン週間デジタルアルバムランキング
収録アルバム『THE CORE - 核』がオリコン週間デジタルアルバムランキング 1位 ※2026/2/2付
●IRIS OUT／米津玄師
オリコンストリーミングランキング
オリコン史上最高週間再生数3,219.9万回（32,199,407回）を記録 ※2025/10/6付
オリコン史上最速（登場4週目）で累積再生数1億回突破 ※2025/10/20付
ソロアーティスト史上初24週連続ストリーミング 1位 ※2025/9/29付〜2026/3/9付
累積再生数4億6918.4万回（469,183,841回）
●JANE DOE／米津玄師, 宇多田ヒカル
オリコンストリーミングランキング
オリコン週間ストリーミングランキング 12週連続TOP5入り ※2025/10/6付〜12/22付
累積再生数2億298.8万回（202,987,746回）
オリコンデジタルシングル（単曲）ランキング
オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング 1位 ※2025/10/6付
●ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)／LiSA
オリコンデジタルシングル（単曲）ランキング
オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング 最高5位 ※2025/1/20付
●うっせぇわ／Ado
オリコンストリーミングランキング
オリコン週間ストリーミングランキング 通算7週1位 ※2021/2/8付、3/1付〜4/5付
累積再生数4億8,496.1万回（484,960,604回）
オリコンデジタルシングル（単曲）ランキング
オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング 通算4週1位 ※2021/2/8付〜2/22付、3/8付
【最優秀アジア楽曲賞】
●Golden／HUNTR/X, EJAE,AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
オリコンストリーミングランキング
オリコン週間ストリーミングランキング 最高5位 ※2025/12/15付
累積再生数1億5480.4万回（154,803,907回）
＜クレジット：オリコン調べ、2026/5/4付＞
【全身ショット】スタイリッシュ！さすがのスタイルでジャケットを着こなす中島健人
【最優秀楽曲賞】
●Blue Jeans／HANA
オリコンストリーミングランキング
女性グループ史上初9週連続ストリーミング 1位 ※2025/7/28付〜9/22付
女性グループ最速で累積再生数3億回突破 ※2026/4/20付
累積再生数3億1269.9万回（312,699,426回）
オリコンストリーミングランキング
オリコン史上最高週間再生数3,219.9万回（32,199,407回）を記録 ※2025/10/6付
オリコン史上最速（登場4週目）で累積再生数1億回突破 ※2025/10/20付
ソロアーティスト史上初24週連続ストリーミング 1位 ※2025/9/29付〜2026/3/9付
累積再生数4億6918.4万回（469,183,841回）
●怪獣／サカナクション
オリコンストリーミングランキング
オリコン週間ストリーミングランキング 最高2位 通算12週TOP5入り
累積再生数3億17.1万回（300,171,082回）
オリコンデジタルシングル（単曲）ランキング
オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング 1位 ※2025/3/3付
●革命道中 - On The Way／アイナ・ジ・エンド
オリコンストリーミングランキング
オリコン週間ストリーミングランキング 通算6週TOP5入り
累積再生数2億491.3万回（204,912,872回）、自身初の累積再生数2億回突破作品
オリコンデジタルシングル（単曲）ランキング
オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング 最高3位 ※2025/7/21付、9/8付、9/22付
●好きすぎて滅！／M!LK
オリコンストリーミングランキング
オリコン週間ストリーミングランキング 最高3位 通算22週TOP5入り
累積再生数1億8931.1万回（189,311,010回）、自身初の累積再生数1億回突破作品
【最優秀アーティスト賞】
●藤井 風
オリコンストリーミングランキング
ストリーミング累積再生数1億回突破作品12作 米津玄師、Vaundyに次ぎ、優里と並ぶ男性ソロアーティスト歴代3位タイ
アルバム『Prema』はオリコン週間合算アルバムランキング 1位 ※2025/9/15付、12/22
付
アルバム『Prema』はオリコン週間デジタルアルバムランキング 1位 ※2025/9/15付、
9/22付
アルバム『Prema』はオリコン週間アルバムランキング 1位 ※2025/9/15付
●HANA
オリコン年間ランキング
オリコン年間ランキング 2025 アーティスト別セールス部門 新人ランキング 1位
オリコンストリーミングランキング
ストリーミング累積再生数1億回突破作品8作 国内女性グループ最多
HANAの累積再生数1億回突破作品：「ROSE」、「Drop」、「Blue Jeans」、「Burning Flower」、「Tiger」、「BAD LOVE」、「My Body」、「NON STOP」
「Blue Jeans」は女性グループ最速で累積再生数3億回突破 ※2026/4/20付
●Mrs. GREEN APPLE
オリコン年間ランキング
オリコン年間ランキング 2025 アーティスト別セールス部門 デジタルランキング 1位
オリコンストリーミングランキング
オリコン史上初のストリーミング総再生数100億回突破 【5/4付現在、アーティスト総再生数134億4098.4万回（13,440,984,384回）】
ストリーミング累積再生数1億回突破作品32作 全アーティスト最多
「ライラック」は男性アーティスト最速で累積再生数9億回突破 ※2026/3/9付
●サカナクション
オリコンストリーミングランキング
ストリーミング累積再生数1億回突破作品3作
「怪獣」はオリコン週間ストリーミングランキング 最高2位 通算12週TOP5入り
「怪獣」は累積再生数3億17.1万回（300,171,082回）
オリコンデジタルシングル（単曲）ランキング
「怪獣」はオリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング 1位 ※2025/3/3付
●米津玄師
オリコン年間ランキング
オリコン年間ランキング 2025 作品別売上数部門 デジタルシングル（単曲）ランキングで「Plazma」が1位
オリコンストリーミングランキング
ストリーミング累積再生数1億回突破作品20作 ソロアーティスト最多
「IRIS OUT」はオリコン史上最高週間再生数3,219.9万回（32,199,407回）を記録 ※2025/10/6付
「IRIS OUT」はオリコン史上最速（登場4週目）で累積再生数1億回突破 ※2025/10/20付
「IRIS OUT」はソロアーティスト史上初24週連続ストリーミング 1位 ※2025/9/29付〜2026/3/9付
「IRIS OUT」累積再生数4億6918.4万回（469,183,841回）
【最優秀アルバム賞】
●10／Mrs. GREEN APPLE
オリコン年間ランキング
オリコン年間ランキング 2025 作品別売上数部門 デジタルアルバムランキングで1位
オリコン週間デジタルアルバムランキング 1位 ※2025/7/21付、7/28付、8/4付、8/25付
オリコン週間アルバムランキング 1位 ※2025/7/21付、7/28付
ロックジャンルの作品としては、『Mr.Children 2001-2005＜micro＞』（2012/6/18付）以来、13年6ヶ月ぶり、令和初のミリオン達成累積売上105.3万枚
●Dear Jubilee-RADWIMPS TRIBUTE／Various Artists
オリコン週間合算アルバムランキング 2位 ※2025/12/1付
オリコン週間デジタルアルバムランキング 2位 ※2025/12/1付、12/8付
オリコン週間アルバムランキング 5位 ※2025/12/1付
オリコンデイリーストリーミングランキング TOP10のうちトリビュート収録曲が8作ランクイン
●Gen／星野源
オリコン週間合算アルバムランキング 2位 ※2025/5/26付
オリコン週間デジタルアルバムランキング 1位 ※2025/5/26付
オリコン週間アルバムランキング 2位 ※2025/5/26付
●Prema／藤井 風
オリコン週間合算アルバムランキング 1位 ※2025/9/15付、12/22付
オリコン週間デジタルアルバムランキング 1位 ※2025/9/15付、9/22付
オリコン週間アルバムランキング 1位 ※2025/9/15付
●THANK YOU SO MUCH／サザンオールスターズ
オリコン週間合算アルバムランキング 1位 ※2025/3/31付
オリコン週間アルバムランキング 1位 ※2025/3/31付
オリコン史上初グループアーティストによる5年代連続アルバム1位（80年代、90年代、00年
代、10年代、20年代）
【最優秀ニュー・アーティスト賞】
●CANDY TUNE
オリコンストリーミングランキング
「倍倍FIGHT!」のストリーミング累積再生数1億3856.7万回（138,567,456回）
自身初の1億回突破作品 ※2025/12/29付
TikTok音楽チャート
「倍倍FIGHT! - イントロ ver.」は週間TikTok音楽チャート4週連続1位 ※2025/2/27付〜3/20付
●HANA
オリコン年間ランキング
オリコン年間ランキング 2025 アーティスト別セールス部門 新人ランキング 1位
オリコンストリーミングランキング
ストリーミング累積再生数1億回突破作品8作 国内女性グループ最多
HANAの累積再生数1億回突破作品：「ROSE」、「Drop」、「Blue Jeans」、「Burning Flower」、「Tiger」、「BAD LOVE」、「My Body」、「NON STOP」
「Blue Jeans」は女性グループ最速で累積再生数3億回突破 ※2026/4/20付
●luv
オリコンデジタルアルバムランキング
『Already』はオリコン週間デジタルアルバムランキング最高位41位
オリコンアルバムランキング
『Already』はオリコン週間アルバムランキング最高位94位、累積売上0.1万枚
●STARGLOW
オリコンデジタルシングル（単曲）ランキング
プレデビュー曲「Moonchaser」はオリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング初登場5位 ※2025/10/6付
オリコンシングルランキング
デビューシングル「Star Wish」はオリコン週間シングルランキング初登場1位 ※2026/2/2付累積売上4.8万枚
●ブランデー戦記
オリコンアルバムランキング
『BRANDY SENKI』はオリコン週間アルバムランキング最高位24位、累積売上0.3万枚
【Best Global Hit from Japan】
●HYPNOTIZE／XG
オリコン週間デジタルアルバムランキング
収録アルバム『THE CORE - 核』がオリコン週間デジタルアルバムランキング 1位 ※2026/2/2付
●IRIS OUT／米津玄師
オリコンストリーミングランキング
オリコン史上最高週間再生数3,219.9万回（32,199,407回）を記録 ※2025/10/6付
オリコン史上最速（登場4週目）で累積再生数1億回突破 ※2025/10/20付
ソロアーティスト史上初24週連続ストリーミング 1位 ※2025/9/29付〜2026/3/9付
累積再生数4億6918.4万回（469,183,841回）
●JANE DOE／米津玄師, 宇多田ヒカル
オリコンストリーミングランキング
オリコン週間ストリーミングランキング 12週連続TOP5入り ※2025/10/6付〜12/22付
累積再生数2億298.8万回（202,987,746回）
オリコンデジタルシングル（単曲）ランキング
オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング 1位 ※2025/10/6付
●ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)／LiSA
オリコンデジタルシングル（単曲）ランキング
オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング 最高5位 ※2025/1/20付
●うっせぇわ／Ado
オリコンストリーミングランキング
オリコン週間ストリーミングランキング 通算7週1位 ※2021/2/8付、3/1付〜4/5付
累積再生数4億8,496.1万回（484,960,604回）
オリコンデジタルシングル（単曲）ランキング
オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング 通算4週1位 ※2021/2/8付〜2/22付、3/8付
【最優秀アジア楽曲賞】
●Golden／HUNTR/X, EJAE,AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
オリコンストリーミングランキング
オリコン週間ストリーミングランキング 最高5位 ※2025/12/15付
累積再生数1億5480.4万回（154,803,907回）
＜クレジット：オリコン調べ、2026/5/4付＞