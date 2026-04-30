キャンペーン：SG-image、AstrHoriの交換レンズが「Amazon スマイルSALE」の対象に
E&Iクリエイション株式会社は、Amazonで開催中の「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」に参加している。期間は4月30日（木）から5月3日（日）まで。
同社が取り扱うAstrHoriやSG-imageといったブランドの製品がセール価格で販売される。AF対応の広角レンズや、円周魚眼レンズ、ボケの形状を変えられるファントムレンズなどが対象となっている。
セール名
Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク
開催期間
2026年4月30日（木）9時00分～5月3日（日）23時59分
対象製品の例
SG-image AF 25mm F1.8 II
2万2,250円→1万9,800円（11%OFF）
AstrHori 6mm F2.8 CIRCULAR FISHEYE
5万8,680円→5万5,746円（5%OFF）
AstrHori 6.5mm F2.0 Fish-Eye
2万400円→1万9,380円（5%OFF）
SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ
2万5,960円→2万3,364円（10%OFF）
SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ
1万3,250円→1万1,925円（10%OFF）
SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ
8,350円→7,515円（10%OFF）
SG-image 35mm F0.95
3万1,240円→2万9,678円（5%OFF）
SG-image 50mm F1.4
1万2,310円→1万1,694円（5%OFF）
SG-image 35mm F1.2
1万9,880円→1万8,886円（5%OFF）
AstrHori 10mm F8.0 II APS-C
9,370円→7,964円（15%OFF）
AstrHori 50mm F2.0
1万4,580円→1万1,664円（20%OFF）
AstrHori クッツクラッパー
1,210円→847円（30%OFF）