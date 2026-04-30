主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月30日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月30日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 248( 232)
TOPIX先物 6月限 144( 144)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11( 0)
TOPIX先物 6月限 38( 38)
日経225ミニ 6月限 1319( 1319)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 6( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 3890( 3890)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 230( 230)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3238( 1872)
9月限 31( 27)
TOPIX先物 6月限 261( 241)
日経225ミニ 5月限 9155( 4281)
6月限 167596( 83578)
7月限 120( 28)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1989( 1093)
9月限 68( 40)
日経225ミニ 5月限 6746( 2890)
6月限 128462( 62720)
7月限 26( 10)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 322( 322)
9月限 17( 17)
日経225ミニ 5月限 672( 672)
6月限 14144( 14144)
7月限 8( 8)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1961( 1961)
9月限 18( 18)
TOPIX先物 6月限 35( 35)
日経225ミニ 5月限 554( 554)
6月限 52922( 52922)
7月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 248( 232)
TOPIX先物 6月限 144( 144)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11( 0)
TOPIX先物 6月限 38( 38)
日経225ミニ 6月限 1319( 1319)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 6( 0)
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 3890( 3890)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 230( 230)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3238( 1872)
9月限 31( 27)
TOPIX先物 6月限 261( 241)
日経225ミニ 5月限 9155( 4281)
6月限 167596( 83578)
7月限 120( 28)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1989( 1093)
9月限 68( 40)
日経225ミニ 5月限 6746( 2890)
6月限 128462( 62720)
7月限 26( 10)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 322( 322)
9月限 17( 17)
日経225ミニ 5月限 672( 672)
6月限 14144( 14144)
7月限 8( 8)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1961( 1961)
9月限 18( 18)
TOPIX先物 6月限 35( 35)
日経225ミニ 5月限 554( 554)
6月限 52922( 52922)
7月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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