　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月30日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 248(　　 232)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 144(　　 144)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　11(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　38(　　　38)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1319(　　1319)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　 6(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3890(　　3890)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 230(　　 230)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3238(　　1872)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　31(　　　27)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 261(　　 241)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　9155(　　4281)
　　　　　 　 　 6月限　　　167596(　 83578)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 120(　　　28)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1989(　　1093)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　68(　　　40)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　6746(　　2890)
　　　　　 　 　 6月限　　　128462(　 62720)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　26(　　　10)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 322(　　 322)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　17(　　　17)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 672(　　 672)
　　　　　 　 　 6月限　　　 14144(　 14144)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 8(　　　 8)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1961(　　1961)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　18(　　　18)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　35(　　　35)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 554(　　 554)
　　　　　 　 　 6月限　　　 52922(　 52922)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 2(　　　 2)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース