　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月30日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2112(　　 846)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2685(　　2012)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 500(　　 500)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2757(　　2711)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 441(　　 242)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 899(　　 841)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 231(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1509(　　 418)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5609(　　5609)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1592(　　 684)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2704(　　1820)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4360(　　　50)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2625(　　2513)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 114(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 160(　　　 0)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 500(　　　 0)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 250(　　 250)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　14(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1718(　　 864)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 679(　　 591)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3302(　　1534)
　　　　　 　 　 6月限　　　 69972(　 35246)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　15(　　　11)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 871(　　 537)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　24(　　　14)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2087(　　 557)
　　　　　 　 　 6月限　　　 43764(　 21490)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　20(　　　16)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 393(　　 393)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4607(　　4607)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 3(　　　 3)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1442(　　1442)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 348(　　 348)
　　　　　 　 　 6月限　　　 25168(　 25168)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 4(　　　 4)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース