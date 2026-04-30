主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月30日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月30日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2112( 846)
TOPIX先物 6月限 2685( 2012)
日経225ミニ 5月限 500( 500)
6月限 2757( 2711)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 441( 242)
TOPIX先物 6月限 899( 841)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 231( 0)
TOPIX先物 6月限 1509( 418)
日経225ミニ 6月限 5609( 5609)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1592( 684)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 2704( 1820)
日経225ミニ 5月限 4360( 50)
6月限 2625( 2513)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 114( 0)
TOPIX先物 6月限 160( 0)
日経225ミニ 5月限 500( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 5月限 250( 250)
6月限 14( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1718( 864)
9月限 17( 17)
TOPIX先物 6月限 679( 591)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 5月限 3302( 1534)
6月限 69972( 35246)
7月限 15( 11)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 871( 537)
9月限 24( 14)
日経225ミニ 5月限 2087( 557)
6月限 43764( 21490)
7月限 20( 16)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2( 2)
日経225ミニ 5月限 393( 393)
6月限 4607( 4607)
7月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1442( 1442)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 348( 348)
6月限 25168( 25168)
7月限 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2112( 846)
TOPIX先物 6月限 2685( 2012)
日経225ミニ 5月限 500( 500)
6月限 2757( 2711)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 441( 242)
TOPIX先物 6月限 899( 841)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 231( 0)
TOPIX先物 6月限 1509( 418)
日経225ミニ 6月限 5609( 5609)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1592( 684)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 2704( 1820)
日経225ミニ 5月限 4360( 50)
6月限 2625( 2513)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 114( 0)
TOPIX先物 6月限 160( 0)
日経225ミニ 5月限 500( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 5月限 250( 250)
6月限 14( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1718( 864)
9月限 17( 17)
TOPIX先物 6月限 679( 591)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 5月限 3302( 1534)
6月限 69972( 35246)
7月限 15( 11)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 871( 537)
9月限 24( 14)
日経225ミニ 5月限 2087( 557)
6月限 43764( 21490)
7月限 20( 16)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2( 2)
日経225ミニ 5月限 393( 393)
6月限 4607( 4607)
7月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1442( 1442)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 348( 348)
6月限 25168( 25168)
7月限 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース