”食”が旅の目的となるようPRを行い、県内の水産物の消費拡大や地域の活性化を促します。

県の「推し魚」第2号のお披露目会が30日行われました。

選ばれたのは…、あの魚です。

（友田 松浦市長）

「まずシビックプライドを醸成する。松浦市は今、多くの人が自分たちのまちを “アジフライの聖地” と言っている。子どもたちが自分たちのふるさとを何もないと言わせない」

新たに「推し魚」に選ばれれたのは、松浦市の「マアジ」です。

県では、産地の「食」の魅力をPRできる魚を「推し魚」に認定。

官民連携で消費拡大や地域活性化を後押ししています。

去年、第1号として選ばれた新上五島町の「養殖クロマグロ」に続き、「マアジ」が第2号となり、長崎市内で試食会が行わました。

（青木雄大アナウンサー）

「これはおいしい。歯ごたえもしっかりあるが皮目の脂の部分がすぐとろけちゃう」

（平田知事）

「身が厚くて非常においしい。(松浦市は)アジフライとしてブランド価値を高めてきたが、長崎県全体としてもアジフライに限らず様々な食べ方があるので多くの人に知ってもらいたい」

アジフライの聖地として知られる松浦市。

マアジの水揚げ量は4年連続日本一で、去年は1万4755トンを記録しました。

年間を通し水揚げされますが、特にこの時期は上品な脂がのっているということです。

（友田 松浦市長）

「長崎県にも取り組みが認められたのは励みになる。これからインバウンドの皆さんにも、日本においしいアジフライがあると気づいてもらって、わざわざ松浦に、長崎に来てもらえる取り組みを進めたい」

県と松浦市は連携協定を締結し、今後は市内の飲食店で新メニューを提供するなどPRを進めていきます。