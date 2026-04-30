アメリカ軍がイランに対する「短期間で強力」な攻撃計画をつくり、日本時間30日夜、トランプ大統領に説明すると、アメリカメディアが報じました。アメリカとイランの間に戦闘再開の懸念が高まっています。

■イラン情勢の悪化で“ぎょうざ販売休止”も

62年愛された味。

「おいしい、おいしい」

関東を中心におよそ100店舗展開する中華料理チェーン「ぎょうざの満洲」では、看板商品の「冷蔵生ぎょうざ」と「冷凍生ぎょうざ」のうち「冷蔵生ぎょうざ」が来月1日から販売休止となります。

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月に1回買う客

「5月1日から終わり？ ちょっと悲しい」

きっかけはイラン情勢の悪化。「ぎょうざ」を入れるプラスチックトレーの供給が不安定となり、販売休止を決めたといいます。

客

「（販売）休止にびっくりした。いつ再開と（情報が）なくて」

■トランプ大統領 イラン情勢で強気変わらず

石油製品の供給混乱の元凶となっているホルムズ海峡では、アメリカとイランのにらみ合いが続いています。

アメリカ軍が新たに公開した映像では、ホルムズ海峡の“逆封鎖”でこれまでに日本円で1兆円近くに相当するイランの原油輸出を阻止したと成果を強調しました。

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こうしたなか、ホワイトハウスを訪問したNASAの宇宙飛行士の前で、トランプ大統領は「彼女はCNN、フェイクニュースだよ」と発言。大統領に目の前でこう言われたら、反応に困りそうです。

そのトランプ大統領は、イラン情勢については変わらず強気です。

アメリカ トランプ大統領

「封鎖は天才的だ。100パーセント確実だ。イランは『降参します』と言うしかない、『諦めます』とね」

イランが核開発を諦めない限り、取引はしないと改めて主張。しかし、イランとの交渉は停滞しています。

■「泥沼」批判めぐり…激しい言い合いに

アメリカ議会の公聴会では、今回の作戦を「泥沼」と批判した野党・民主党の議員にヘグセス国防長官が気色ばむ場面もありました。

ヘグセス国防長官

「議員、恥を知れ、始まって2か月で『泥沼』だなんて。核を持つイランと対峙する大統領の勇気を泥沼と呼び、敵にプロパガンダを提供した恥を知るべきだ」

これに対し、別の民主党議員は「ヘグセス氏、私は以前この場で申し上げたことを繰り返す。あなたは無能だ」と発言。激しい言い合いになりました。

■トランプ大統領は我慢の限界か イラン側も警告

交渉が進まないことにトランプ大統領は我慢の限界なのか、「もう“いい人”はやめだ！」との文言と共に、生成AIによるとみられる銃を構えた画像を投稿。イランに「はやく賢くなれ」と、合意を迫りました。

こうしたなか、アメリカメディアによりますと、アメリカ軍が「短期間で強力」な攻撃計画を策定。30日には、トランプ大統領に説明が行われる予定だということです。

一方、イランの国営メディアは29日、アメリカの“逆封鎖”に対し、イラン軍の「忍耐には限界」があり、「前例のない軍事行動をとる」と警告するなど、緊張が高まっています。