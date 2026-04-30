4月29日、TBSの篠原梨菜アナウンサーがInstagramを更新。仲よしアナウンサーとのプライベートツーショットを披露し、“ナチュラル感”を指摘する声があがっている。

篠原アナは《@ayaka_genma》とのみつづり、水色のトップス姿でテレビ静岡の弦間彩華アナウンサーと顔を寄せ合う、仲よさげなツーショットを公開した。

ただし、ふだんの篠原アナとは少し違い、目元や口元などのメイクが薄い印象で、見た目が“すっぴん”に近く見えたため、コメント欄にはファンから

《シノリナ。すっぴんに近い?》

などの声が寄せられている。

篠原アナと弦間アナは、とても仲がいいことで知られている。篠原アナは2026年4月7日のInstagramで、弦間アナとともに上海のディズニーランドを訪れた際のショットや、同施設内にある「PIXAR ADVENTUROUS JOURNEY」などで過ごした写真を公開している。また、弦間アナも2024年1月、自身のInstagramで篠原アナと食事したことを報告し、ツーショットを公開している。

スポーツ紙記者が言う。

「弦間アナは静岡県三島市出身で、成蹊大学文学部を卒業後、2019年にTBS系列のIBC岩手放送に入社しました。篠原アナも東大法学部卒業後、TBS入社が2019年ですから、局は違うものの、同系列局の同期入社組です。ただ、弦間アナは2022年12月末に岩手放送を退社し、2023年1月、フジテレビ系列のテレビ静岡に入社しています」

篠原アナといえば、朝の情報番組『THE TIME,』内の名物コーナー「早朝グルメ」のリポーターとしておなじみだ。当初は月曜日から金曜日までを担当していたが、2025年春からは月曜日から水曜日までの週3回に減り、そして2026年4月からは月曜日のみの週1回の担当に変更された。

芸能担当記者が言う。

「篠原アナは、4月から同局の山本恵里伽アナからバトンを受け継ぐ形で、日曜日の13時から17時まで、生放送のラジオ番『爆笑問題の日曜サンデー』（TBSラジオほか）にアシスタントとして出演しています。2026年2月は体調不良なども相まって、『早朝グルメ』の登場が数回にとどまったことから、忙しすぎる篠原アナの体調を心配する声があがっていました。ただ、4月から『早朝グルメ』は担当が週1回になったことで、以前よりも忙しさは緩和されたのではないでしょうか」

毎週日曜日、午後の4時間の生放送をこなす篠原アナ。新たなスケジュール管理が求められそうだが、オフを弦間アナと過ごすことが、英気を養う貴重な時間となっているのかもしれない。