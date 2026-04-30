◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（３０日・東京ドーム）

巨人・坂本勇人内野手がプロ通算２４５３安打とし、土井正博（西武）を超えてプロ野球歴代単独１０位となった。さらに、打撃の神様・川上哲治に並ぶ球団歴代１位の通算１６６３単打を記録した。

２回１死二塁、左腕・玉村に追い込まれながらフォークを左前にはじき返しチャンスを広げた。

プロ初安打は新人時代だった２００７年９月６日・中日戦（ナゴヤドーム）。延長１２回に代打出場し、中前へ決勝の２点打を放っており、これが１本目の単打でもあった。通算安打数上位と巨人の通算単打数の上位は以下の通り。

◆ＮＰＢ通算安打数上位

（１） 張本 勲（ロッテ）３０８５

（２） 野村 克也（西 武）２９０１

（３） 王 貞治（巨 人）２７８６

（４） 門田 博光（ダイエー）２５６６

（５） 衣笠 祥雄（広 島）２５４３

（〃） 福本 豊（阪 急）２５４３

（７） 金本 知憲（阪 神）２５３９

（８） 立浪 和義（中 日）２４８０

（９） 長嶋 茂雄（巨 人）２４７１

（１０）坂本 勇人（巨 人）２４５３

◆巨人の通算単打数上位

（１） 川上 哲治 １６６３

（〃） 坂本 勇人 １６６３

（３） 長嶋 茂雄 １５３５

（４） 王 貞治 １４７１

（５） 柴田 勲 １４５７