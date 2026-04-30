【巨人】坂本勇人、「打撃の神様」川上哲治に並ぶ球団歴代１位の通算１６６３単打 通算２４５３安打でプロ野球歴代単独１０位に
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（３０日・東京ドーム）
巨人・坂本勇人内野手がプロ通算２４５３安打とし、土井正博（西武）を超えてプロ野球歴代単独１０位となった。さらに、打撃の神様・川上哲治に並ぶ球団歴代１位の通算１６６３単打を記録した。
２回１死二塁、左腕・玉村に追い込まれながらフォークを左前にはじき返しチャンスを広げた。
プロ初安打は新人時代だった２００７年９月６日・中日戦（ナゴヤドーム）。延長１２回に代打出場し、中前へ決勝の２点打を放っており、これが１本目の単打でもあった。通算安打数上位と巨人の通算単打数の上位は以下の通り。
◆ＮＰＢ通算安打数上位
（１） 張本 勲（ロッテ）３０８５
（２） 野村 克也（西 武）２９０１
（３） 王 貞治（巨 人）２７８６
（４） 門田 博光（ダイエー）２５６６
（５） 衣笠 祥雄（広 島）２５４３
（〃） 福本 豊（阪 急）２５４３
（７） 金本 知憲（阪 神）２５３９
（８） 立浪 和義（中 日）２４８０
（９） 長嶋 茂雄（巨 人）２４７１
（１０）坂本 勇人（巨 人）２４５３
◆巨人の通算単打数上位
（１） 川上 哲治 １６６３
（〃） 坂本 勇人 １６６３
（３） 長嶋 茂雄 １５３５
（４） 王 貞治 １４７１
（５） 柴田 勲 １４５７