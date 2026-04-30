２回１死二塁、左前に安打を放つ坂本勇人（カメラ・渡辺　朋美）

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◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人―広島（３０日・東京ドーム）

　巨人・坂本勇人内野手がプロ通算２４５３安打とし、土井正博（西武）を超えてプロ野球歴代単独１０位となった。さらに、打撃の神様・川上哲治に並ぶ球団歴代１位の通算１６６３単打を記録した。

　２回１死二塁、左腕・玉村に追い込まれながらフォークを左前にはじき返しチャンスを広げた。

　プロ初安打は新人時代だった２００７年９月６日・中日戦（ナゴヤドーム）。延長１２回に代打出場し、中前へ決勝の２点打を放っており、これが１本目の単打でもあった。通算安打数上位と巨人の通算単打数の上位は以下の通り。

◆ＮＰＢ通算安打数上位

（１）　張本　　勲（ロッテ）３０８５

（２）　野村　克也（西　武）２９０１

（３）　王　　貞治（巨　人）２７８６

（４）　門田　博光（ダイエー）２５６６

（５）　衣笠　祥雄（広　島）２５４３

（〃）　福本　　豊（阪　急）２５４３

（７）　金本　知憲（阪　神）２５３９

（８）　立浪　和義（中　日）２４８０

（９）　長嶋　茂雄（巨　人）２４７１

（１０）坂本　勇人（巨　人）２４５３

◆巨人の通算単打数上位

（１）　川上　哲治　１６６３

（〃）　坂本　勇人　１６６３

（３）　長嶋　茂雄　１５３５

（４）　王　　貞治　１４７１

（５）　柴田　勲　１４５７