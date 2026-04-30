Ｇ大阪は３０日、３月に新加入したばかりの元ドイツ代表ＤＦフィリップ・マックスと双方合意のうえ、契約を解除すると発表した。３２歳のマックスは左利きのサイドバック。わずか１か月あまりでＧ大阪を去ることとなった。以下はクラブを通じて発表した本人のコメント。

フィリップ・マックス「本日をもって、ガンバ大阪を離れることになりました。このクラブでの時間は決して長くはありませんでしたが、ここで得た経験とすべての瞬間に感謝しています。加入当初から、クラブ、チームメイト、スタッフ、そしてファンの皆さんに温かく迎えていただきました。日本で経験した高いプロフェッショナリズムと規律、そしてチームとしての一体感は、私にとって非常に価値のあるものでした。ここ数週間、自分のコンディションと向き合う中で、ピッチ上でチームに十分な貢献をすることが難しいと判断しました。この決断は簡単なものではありませんでしたが、プロとして最善の選択だと考えています。ガンバ大阪の今後の成功を願っています。これからもリスペクトをもって見守っていきます」