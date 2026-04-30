１０月１７日の大相撲おおさか舞洲場所（おおきにアリーナ舞洲）の開催に伴い、元大関・豪栄道の武隈親方が３０日、ＰＲのため大阪市役所を表敬訪問した。

会場はバスケＢリーグやバレーＳＶリーグなども開催しており、７０００人収容できる。寝屋川市出身の武隈親方は「普通の巡業会場でもここまで広い会場はないので、頑張らなければいけない」と地元・大阪での集客へ意気込んだ。

歓談の最中、横山市長が突然「ここで僕を投げてもらって」と提案。スーツ姿の元大関に実際に投げられ、「壁を触っているみたいな感じでした。でも、投げる時に優しさがありました」と気遣いに感謝した。「いろんな手段を使ってＰＲしていきたい」と、横山市長も舞洲場所の盛り上がりに尽力していく姿勢。「僕たち日本人にとってもやはり、相撲は誇りです。身近に見られる機会があるのは大変ありがたいこと。多くの市民の皆様に相撲を身近に感じていただいて、盛り上がってほしいなと思います」と呼びかけた。

今回の訪問では、巡業のＰＲ方法や、当日混雑が予想されるＪＲ桜島駅などからのアクセスについても意見交換が行われた。