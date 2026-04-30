第１子を妊娠中のフジテレビ・三上真奈アナウンサー(37)が、元日本テレビの後藤晴菜アナとの2ショットを公開した。2人は2013年入社の同期でもある。



【写真】笑顔がめっちゃ穏やかな2人 メガネも似合ってる

三上アナは24日に更新したインスタグラムで「同期の元日本テレビアナウンサーの後藤晴菜ちゃん いつ会ってもキラキラが増すばかりで眩しい 毎度変わらない可愛さにはるたんの周りだけ時が止まってたのかなと思うのですが、気付いたら2児の母になっていて、時は流れてるのだなあ～と またすぐ会おうねと約束しました」と投稿した。後藤アナから「いえいえ、ノンストップですよ ほんと楽しかったありがとう またすぐね」と返信があった。



2人ともメガネをかけ、後藤アナは赤ちゃんを抱いている。ともに穏やかそうにほほ笑んでいる。



コメント欄には三上アナが産休中とあり「テレビ休んでて寂しかったから投稿嬉しい 元気で何よりです！復帰迄待ってます」「真奈さん Instagram投稿ありがとうございます ノンストップはいつも見ていますけれど…いつも真奈さんが気になってて くれぐれもご自愛して絶対に復帰して下さいよ」「お元気そうで良かったです。時々お顔を見せてくれるとうれしいです」などと最近の様子が分かったことに喜ぶ声が見られた。



三上アナは2月に第1子妊娠を発表し、MCを務める「ノンストップ！」も産休に入っている。



（よろず～ニュース編集部）