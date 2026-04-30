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　◇セ・リーグ　巨人―広島（2026年4月30日　東京D）

　巨人の坂本勇人内野手（37）が30日の広島戦（東京D）で今季6安打目を放ち、自身の現役最多記録を更新する通算2453安打目をマーク。2452安打で並んでいた土井正博（西武）を抜いてNPB歴代単独10位に浮上した。

　「6番・三塁」に入り、4試合ぶりにスタメン出場。試合出場も4試合ぶりだったが、0―0で迎えた2回、1死二塁で入った第1打席で相手先発左腕・玉村が1ボール2ストライクから投じた4球目、外角低めフォークボールを左前に運んで一、三塁とチャンスを広げた。

　玉村との対戦成績は試合前の時点で22打数10安打、1本塁打。今季初対戦で早くも好相性を見せつけた。

　なお、坂本はこれで通算2471安打した長嶋茂雄（巨人）の同9位記録には「あと18」としている。

　坂本の安打でチャンスを広げた巨人打線。続く“弟子”の7番・増田陸が中犠飛を打ち上げ、三走・キャベッジが気迫のヘッドスライディングでホームイン。先制点をもぎ取っている。

　【NPB通算安打ランキング】

1位　張本　勲（ロッテ）　3085

2位　野村克也（西武）　2901

3位　王　貞治（巨人）　2786

4位　門田博光（ダイエー）　2566

5位　衣笠祥雄（広島）　2543

5位　福本　豊（阪急）　2543

7位　金本知憲（阪神）　2539

8位　立浪和義（中日）　2480

9位　長嶋茂雄（巨人）　2471

10位　坂本勇人（巨人）　2453

※所属は最終、現役は坂本のみ