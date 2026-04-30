◇セ・リーグ 巨人―広島（2026年4月30日 東京D）

巨人の坂本勇人内野手（37）が30日の広島戦（東京D）で今季6安打目を放ち、自身の現役最多記録を更新する通算2453安打目をマーク。2452安打で並んでいた土井正博（西武）を抜いてNPB歴代単独10位に浮上した。

「6番・三塁」に入り、4試合ぶりにスタメン出場。試合出場も4試合ぶりだったが、0―0で迎えた2回、1死二塁で入った第1打席で相手先発左腕・玉村が1ボール2ストライクから投じた4球目、外角低めフォークボールを左前に運んで一、三塁とチャンスを広げた。

玉村との対戦成績は試合前の時点で22打数10安打、1本塁打。今季初対戦で早くも好相性を見せつけた。

なお、坂本はこれで通算2471安打した長嶋茂雄（巨人）の同9位記録には「あと18」としている。

坂本の安打でチャンスを広げた巨人打線。続く“弟子”の7番・増田陸が中犠飛を打ち上げ、三走・キャベッジが気迫のヘッドスライディングでホームイン。先制点をもぎ取っている。

【NPB通算安打ランキング】

1位 張本 勲（ロッテ） 3085

2位 野村克也（西武） 2901

3位 王 貞治（巨人） 2786

4位 門田博光（ダイエー） 2566

5位 衣笠祥雄（広島） 2543

5位 福本 豊（阪急） 2543

7位 金本知憲（阪神） 2539

8位 立浪和義（中日） 2480

9位 長嶋茂雄（巨人） 2471

10位 坂本勇人（巨人） 2453

※所属は最終、現役は坂本のみ