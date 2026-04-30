自動運転支援のソフトを開発する米アプライド・インテュイションのカサール・ユニス最高経営責任者（ＣＥＯ）は２７日、読売新聞などのインタビューに応じ、「自動車や鉱業、農業、建設などあらゆる業界に対応する単一のプラットフォーム開発を目指す。自動運転は初期段階にあるからこそ可能性に満ちている」と述べた。

ユニス氏はスシテック東京のトークセッションに登壇した。米国に拠点を置く同社は、知能を実際の物理的な機械に組み込むフィジカルＡＩの企業で、巨額の出資を集めているスタートアップだ。

オープンＡＩやアンソロピックなどが、主に大規模言語モデルに注力しているのと異なり、現実世界におけるモデルに焦点を当てている。

具体的な製品ラインとして、〈１〉ソフトウェア開発者向けツール〈２〉オペレーションシステム〈３〉ＡＩ事業――がある。あらゆる業界に対応する単一のプラットフォームの開発を目指しているのが特徴だ。

ユニス氏は、「例えば、いすゞ自動車の車体に搭載されているのと同じ自動運転技術を、自動車メーカーだけでなく、防衛、建設、鉱業にも展開できる。個別に開発するのはコストがかかりすぎる」と強調。

自社のビジネスモデルについて、「グーグルのＯＳ、アンドロイドは、非常に多くの異なるハードウェア端末で使われている。テスラがソニーやエリクソンのようなもので、私たちは自動運転におけるアンドロイドのような存在だ」とたとえた。

乗用車から商用車、軍事用ＡＩシステムなど、カバーする分野は幅広く、自動運転のレベルも提携先の企業によってまちまちだ。「あらゆる領域を手がける会社は私たち以外にない。（アルファベット傘下の）ウェイモを含むすべての企業が赤字を出している中、赤字を出していないし、おそらく地球上最大のフィジカルＡＩ企業で、１０００人以上のエンジニアを擁している」と力を込めた。

アプライド・インテュイションは２０１７年創設で急成長しており、昨年、巨額の資金を調達し、評価額は１５０億ドルに達している。ユニス氏は、「なぜすぐに資金を使わないのかと聞かれるが、おそらく、より規模が大きいプロジェクトに使うことになるだろう。競争が必要になった場合に備えてリソースを確保しておく戦略だ」と述べた。

米軍とも提携し、防衛分野にも力を入れる。「中東やウクライナでの戦争を見れば、自律性とソフトウェア、それから安価で小型な兵器が重要なのは明らかだ。防衛の観点からも、自動運転技術の開発と理解を進めることが重要だ」と話す。

また、「いつの日か、人命を奪うこと自体が戦争犯罪となり、戦いはロボット同士だけが行うようになると私は信じている」と強調した。ウクライナにおいて、安価なドローンが大きな役割を果たしていることを指摘し、「同様に安価なボートが１０隻あるいは１０００隻が連携して水上で活動できるようになれば、日本にとって非常に重要な技術となる」と指摘した。

自動運転の市場については、「乗用車でも、農業、鉱業や建設機械分野においてはまだ非常に初期の段階にある。すべてが自動化されるのは遠い未来の話だ。だからこそ、可能性に満ちている」との見解を示した。

日本が自動運転分野において後れをとっているとの指摘には、「中国と比較すればそう思うだろう。だが、中国は企業ではなく、国家が戦略を立てて開発をしており、比べるのが間違っている」と語った。

そのうえで、「旧正月に、中国のヒューマノイドショーを見ただろうが、１５００万ドルを投じている（と報じられている）。政府が、中国は本当に強いと世界中にアピールするためのもので、利益も上げていない」と述べた。「中国をまねるのではなく、顧客が求める優れた製品が必要だと認識すべきだ」とも話した。

今後の事業展開については、「私たちは常に成長を望んでいる。チンギス・ハーンに関する本を読んでいるが、彼らはもともと、中央アジアの統一を目指していた。それが、その後は、中東、ヨーロッパ、そして中国へ、さらに韓国へと進出した。私たちも今後どうなるかはわからないが、野心的であることは確かだ」と意欲を示した。