1本1億円超えの日本酒！

株式会社獺祭と三菱重工業株式会社は、月面での清酒製造を目指す「獺祭MOONプロジェクト」の第一弾ミッションを完遂したと発表しました。三菱重工によると、宇宙空間での清酒醸造試験に成功したのは人類初といいます。

【写真】えっ…これが「1億円超の宇宙産清酒」驚愕の全貌です

このミッションは、国際宇宙ステーション（ISS）「きぼう」日本実験棟で、月面重力を模擬した環境下で清酒の醸造試験を実施したものです。宇宙で発酵させたもろみを地上で分析した結果、アルコール度数が12％に到達しており、月面重力下でも清酒製造が可能であることが実験的に証明されました。

地球へ帰還したもろみから完成した清酒「獺祭MOON-宇宙醸造-」100mlは、チタン製ボトルに詰められ、1億1千万円（税込）で販売されました。売上金は日本の宇宙開発に寄付する予定です。

このプロジェクトは国産のH3ロケットや新型宇宙ステーション補給機HTV-X1号機を使用し、日本人宇宙飛行士が作業を担当するなど「オールジャパン」で遂行されました。両社は「私共が描く『月面でも人々が明るく暮らす未来』の実現にも、日本の技術力が牽引して導いてゆく事を信じています」としています。