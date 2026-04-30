俳優の森カンナが自身のInstagramアカウントを更新。サッカー元日本代表・内田篤人から贈られたユニフォーム姿を披露した。

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投稿では「友人の内田の篤人先生が、差し入れと共に多すぎる恋と殺人ユニフォームを送ってくれた！！」と綴られ、サッカー日本代表の青いユニフォームを身にまとった森の姿が複数枚にわたって収められている。公園でピースサインを作りおどけた表情を見せ、リラックスした空気が伝わってくる。

別のカットでは、ユニフォームの背中に大きく「多すぎる恋と殺人」とプリントされた“特注仕様”が公開された。投げキッスをするような無邪気な笑顔の1枚や、愛犬と戯れる和やかなショットも添えられている。

キャプションでは「内田ありがとう」「これを着てサッカー観戦に行きたい！」と内田氏への感謝が綴られたほか、主演を務める日本テレビ系ドラマ『多すぎる恋と殺人』について「4話も配信中！」と告知。劇中では50人の恋人＝マイラブを抱える奔放な刑事・谷崎真奈美を演じる森だが、オフショットでは自然体な表情と茶目っ気あふれるポーズが垣間見える投稿となっている。

森と内田氏は10年来の友人として知られており、過去にもDAZNの番組『内田篤人のFOOTBALL TIME』で共演するなど親交を深めてきた間柄。今回のサプライズ差し入れにも、長年の交友関係の温かさが感じられる一幕となった。（文＝リアルサウンド編集部）