決勝で川崎、町田撃破…ACLE連覇クラブのサポが挑発→C・ロナウドが満面の笑みで一蹴「俺はCLを５回制覇している！」
格の違いを見せつけた格好だ。
現地４月29日に開催されたサウジアラビアリーグ第30節で、クリスティアーノ・ロナウドを擁する首位のアル・ナスルは、昨季は川崎、今季は町田を決勝で破ってアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）を連覇した３位のアル・アハリとホームで対戦。76分にC・ロナウド、90分にキングスレー・コマンが得点し、２−０で快勝した。
注目を集めているのが、見事なヘッドでキャリア通算970点目を挙げたC・ロナウドと、敵サポーターのやり取りである。
試合後、アル・アハリのファンがACLE連覇を示すジェスチャーで、C・ロナウドを挑発。ただ、ありとあらゆるタイトルを手にしてきた41歳の大エースは、全く意に介さず。満面の笑みを浮かべながら５本の指を掲げ、「俺はチャンピオンズリーグを５回制覇している！５回だ！」と言い放ったのだ。
また、アル・アハリのアジア制覇に貢献したトルコ代表のメリフ・デミラルが、アル・ナスルファンにACLEメダルを見せつけたシーンも話題を呼んでいる。
多方面での“覇権”が絡んだ大白熱のライバル対決となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】５本の指を掲げ「５回だ！」C・ロナウドの猛反撃
現地４月29日に開催されたサウジアラビアリーグ第30節で、クリスティアーノ・ロナウドを擁する首位のアル・ナスルは、昨季は川崎、今季は町田を決勝で破ってアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）を連覇した３位のアル・アハリとホームで対戦。76分にC・ロナウド、90分にキングスレー・コマンが得点し、２−０で快勝した。
注目を集めているのが、見事なヘッドでキャリア通算970点目を挙げたC・ロナウドと、敵サポーターのやり取りである。
また、アル・アハリのアジア制覇に貢献したトルコ代表のメリフ・デミラルが、アル・ナスルファンにACLEメダルを見せつけたシーンも話題を呼んでいる。
多方面での“覇権”が絡んだ大白熱のライバル対決となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】５本の指を掲げ「５回だ！」C・ロナウドの猛反撃