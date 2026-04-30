「友達20人くらいに会えた」堀未央奈、1人旅ショットを公開！ 「コミュニケーションお化けだったのか」
元乃木坂46で現在は俳優やモデルとして活動する堀未央奈さんは4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。韓国を1人で旅行したと報告し、写真を公開しました。
【写真】堀未央奈の韓国1人旅ショット
ファンからは「めっちゃ楽しそう！」「楽しい韓国旅行になりましたね」「20人はすごすぎる笑」「未央奈ちゃんのバイタリティいつも尊敬」「コミュニケーションお化けだったのか」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】堀未央奈の韓国1人旅ショット
「20人はすごすぎる笑」堀さんは「一人旅だけど友達20人くらいに会えた旅」と明かし、2枚の写真を投稿。いずれもセルフィーではありませんが、現地で会った友人が撮影したのでしょうか。「とても自分にE(外交的)を感じた」とあるように、堀さんの社交性の高さがうかがえるエピソードです。
「韓国でメイクしてもらったら」25日には「韓国でメイクしてもらったら盛れすぎてほんま誰？」とつづり、2枚の写真を投稿していた堀さん。ファンからも「とんでもなく美人」「かわいいと美しいを兼ね備えててほんまに神」「普通にもう韓流アイドルですね！」などの声が寄せられ、好評だったようです。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)