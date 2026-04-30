7月に石川県金沢市で開催されるアニメソングの祭典をプロデュースする、アーティスト龍玄としさんが、30日、MROラジオ番組に出演しました。

龍玄としさんは、MROラジオのワイド番組「ノコトラジオ」に出演し、自らが初めてプロデュースするアニメソングの祭典「アニソン レジェンズ フェス ジャパン」の魅力を語りました。

フェスは7月4日に石川県立音楽堂で開催され、歌手の大黒摩季さんや森口博子さん、KENJI03、ゴールデンボンバーのほか、アニソンレジェンドの松本梨香さんらが出演し、オーケストラと共演します。

◇龍玄としさん…「2024年の能登半島地震で、私の金沢市にあるスタジオも、ものすごく大きな被害を受けた。復興支援チャリティということで、その趣旨も踏まえて、皆さんに協力いただき、アーティストにも支援いただき、そこから能登に支援できることをやりたいと企画している」

当日は、世代を超えて愛されるアニメソングの名曲を、フルオーケストラ編成でアーティストが歌います。

また、公演にあわせてコラボメニューのキッチンカーも並ぶほか、会場周辺でコスプレイベントが開かれるなど、音楽とカルチャーが金沢から発信されます。