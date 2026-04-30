実業団チアダンスチーム、世界大会で5位入賞 仕事中の姿公開、雰囲気がらり…家事代行業・役員秘書も
家事代行サービスなどを手がける株式会社ベアーズの実業団チアダンスチーム「Bears Ray（ベアーズレイ）」が、米国フロリダ・オーランドで行われた『THE CHEERLEADING AND DANCE WORLDS CHAMPIONSHIP』に出場し、入賞を果たした。
【写真】実業団チアダンスチーム・Bears Ray、仕事場の姿 家事代行サービスに励む
同大会は、全米強豪チームと世界40ヶ国からの代表が集結するクラブチームの世界選手権にあたるもの。決勝は、現地時間4月26日に行われ、Bears RayはOPEN JAZZ部門の第5位に入った。
Bears Rayは、ペアーズの多様な働き方実現に向けた取り組みの1つとして、2017年4月に創部以来、世界大会出場を目指し、「チアダンス」と「仕事のキャリア」の両方の夢を追ってきた。今年4月で創部10年目を迎え、当初4人だったメンバーは現在30人となった。
多くのメンバーは、家事代行サービスの最高級プラン「ロイヤルプラン」のスタッフで、一部のメンバーは教育担当教官になるまでに成長。本社の管理部門として、役員秘書や経営企画部の業務を行っているメンバーもおり、昼は会社員、夜はチアダンサーとして日夜努力している。
「Bears Rayは、これからも、チアダンスと仕事のデュアルキャリアを実現し、世界大会での優勝を目指します。ベアーズは今後もBears Rayをサポートし、多様な働き方、夢への挑戦を応援すると共に、日本の社会全体に愛と明るい笑顔をお届けし、お茶の間のウェルビーイング向上を目指します」とする。
【写真】実業団チアダンスチーム・Bears Ray、仕事場の姿 家事代行サービスに励む
同大会は、全米強豪チームと世界40ヶ国からの代表が集結するクラブチームの世界選手権にあたるもの。決勝は、現地時間4月26日に行われ、Bears RayはOPEN JAZZ部門の第5位に入った。
多くのメンバーは、家事代行サービスの最高級プラン「ロイヤルプラン」のスタッフで、一部のメンバーは教育担当教官になるまでに成長。本社の管理部門として、役員秘書や経営企画部の業務を行っているメンバーもおり、昼は会社員、夜はチアダンサーとして日夜努力している。
「Bears Rayは、これからも、チアダンスと仕事のデュアルキャリアを実現し、世界大会での優勝を目指します。ベアーズは今後もBears Rayをサポートし、多様な働き方、夢への挑戦を応援すると共に、日本の社会全体に愛と明るい笑顔をお届けし、お茶の間のウェルビーイング向上を目指します」とする。